مدحت العدل عن أزمة إعلان "تريزيجيه": الأمر مالوش علاقة بالأهلي والزمالك

تسبب إعلان ضم اللاعب محمود حسن تريزيجيه إلى النادي الأهلي في إثارة أزمة بسبب عدم حصول الأهلي على التصاريح القانونية اللازمة لاستخدام موسيقى الأوبريت الغنائي “الليلة الكبيرة” في الإعلان.

ومن جانبه، أكد السيناريست الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، أن البيان الذي صدر من قبل “المؤلفين والملحنين والناشرين” بخصوص أزمة استخدام موسيقى "الليلة الكبيرة في إعلان الأهلي عن عودة تريزيجيه كتبه المستشار القانوني ممهورًا بتوقيعه باعتباره رئيس الجمعية، وأضاف: “إجراء طبيعي أنا الرئيس لازم أمضي"، مشيرًا إلى أن هذه أمور تحدث كل يوم، وتابع: “إحنا طول الوقت في النزاعات بننزل بيان وبنطبقه على كل الناس.. وبعثت قبل ذلك إنذارات لمليون حاجة ليس لها علاقة بالأهلي ولا بالزمالك.. أنا رئيس جمعية واللي بيكتب هو المستشار القانوني”.

وقال مدحت العدل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: إنه في حالة الرغبة في تقديم إعلان بأغنية فلابد من الحصول على موافقة الورثة، وعند موافقة الأطراف المعنية يتم التأكد من عدد الإعلانات التي سيتم استخدام الأغنية فيها وعدد المحطات “لأن كل شيء بفلوس”، وتابع أنه بعد ذلك يتم العودة من جديد إلى الأسرة للحصول على موافقتهم بعد إتمام الاتفاقات.

هل الأغاني تصبح ملكية عامة بعد مرور 50 عاما على إنتاجها؟

ونفى العدل كل ما يتردد حول أن الأغنية تصبح ملكية عامة إذا مر على وقت إنتاجها 50 عامًا، مؤكدًا أن الأغنية تكون ملكية عامة بعد مرور 50 عاما من وفاة آخر وريث للمبدع، حيث قال: “بدليل إننا لسه بندي فلوس لورثة سيد درويش لغاية دلوقتي”، وأضاف: “أومال عائلة بليغ حمدي بتقبض إزاي وعائلة أحمد رامي بتقبض إزاي؟”.

وأكد العدل أنه يعمل على مسرحية أم كلثوم التي ستعرض بعد 3 أشهر، وقال: “أنا واخد إذن من الجمعية وقلت هبعت الأغاني اللي هختارها عشان تحددوا المفروض هدفع كام.. بعت قبل المسرحية ما تتعرض بـ 3 شهور وأنا رئيس الجمعية ولم أنتظر أن المسرحية تنزل والناس تغني”، وتابع “افرض ورثة رامي مش عايزين..الموضوع هيقف”.

وأكد أنه في المؤتمر الصحفي للمسرحية حرص على حضور كل من ورثة أحمد رامي ومحمد عبد الوهاب والسنباطي وبليغ وأم كلثوم حتى تتم المسرحية بمباركتهم وحتى يحصل كل منهم على حقه.

التوسط لحل الأزمة

وقال العدل إنه توسط شخصيًا لدى عائلات ورثة مبدعي “الليلة الكبيرة”، فسأل عائلة الموسيقار سيد مكاوي وأكدوا أنهم ليس لديهم مشكلة، أما عائلة صلاح جاهين فستجتمع أفرادها وبعدها سيعودون بالرد للجمعية، مؤكدًا أنه عند الموافقة سيأتي أحد من النادي الأهلى ليتصالحوا معهم.

واختتم تصريحاته قائلًا: “دي الخطوات اللي بنعملها لحفظ الحقوق.. وبعمل كده مع كل الناس ومليون بيان نزلناه.. وعملنا بيان بره مصر في حفلات الهولوجرام.. ده إجراء متبع.. دي حقوق ناس.. وأنا بحافظ على حقوق الناس قدام ربنا.. والأمر مالوش علاقة بالأهلي والزمالك".

بيان جمعية المؤلفين والملحنين

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين قد أعربت عن استيائها من استخدام موسيقى أوبريت “الليلة الكبيرة”، من تأليف الشاعر الكبير صلاح جاهين وألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوي، في الإعلان الخاص بضم اللاعب محمود حسن “تريزيجيه” إلى النادي الأهلي، وذلك دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم قانونًا.

وأكدت الجمعية في بيان أن ما حدث يُعد إخلالًا بحقوق الملكية الفكرية التي يكفلها القانون المصري والاتفاقيات الدولية، مشددة على أن أعمال المبدعين ليست متاحة للاستخدام التجاري أو الإعلامي دون إذن مسبق من الجهات صاحبة الحق.

أعلنت الجمعية أسفها لصدور هذا التجاوز من مؤسسة رياضية كبيرة وعريقة مثل النادي الأهلي الذي تحترمه، وتدعو إدارة النادي إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية بحقوق العمل الفني.

كما أكدت الجمعية أنها ستتخذ الخطوات القانونية المناسبة لضمان حفظ الحقوق، مع التأكيد على حرصها الدائم على التعاون مع جميع المؤسسات بما يضمن احترام الإبداع والمبدعين في مصر.

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