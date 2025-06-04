غدا آخر فرصة لشراء الأضحية، سعر الخروف البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، 300 جنيه أقل أجرة للذبح، السلاسل الغذائية تقدم خدمة توصيل الأضاحي، وشيخ الجزارين يكشف الفرق بين الأنواع

سعر خروف العيد 2025، يوم واحد يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وشراء أضحية العيد؛ إذ ستغلق أسواق الماشية أبوابها الخميس، وحتى محلات الجزارة أعلنت أن آخر يوم لحجز الأضحية الخميس أيضًا.

سعر خروف العيد 2025

تكلفة ذبح الخروف 2025

وأعلن الجزارون عن تكلفة ذبح أضحية الخرفان 2025، لتتراوح بين 300 و500 جنيه، على حسب وزن الخروف ونوعه، فيما أعلن البعض تكلفة ذبح أضحية الخروف بمبلغ 5% من سعر الأضحية.

سعر خروف العيد 2025

أسباب اختلاف سعر الخرفان في الأسواق

ودائمًا ما تختلف أسعار الخرفان في الأسواق، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها نوع الخروف ووزنه إذا يوجد خرفان بلدي وبرقي ومختلطة ومستورد.

سعر خروف العيد 2025

ماهو الخروف اللباني؟

كما تختلف أسعار الخرفان وفقًا لسن الخروف؛ إذ يوجد خروف لباني وهو يطلق على صغير السن الذي مازال يحتفظ بأسنانه اللبنية ويكون عمره أقل من عام.

سعر خروف العيد 2025

الفرق بين الخروف البدرية وكاسر جوز

فيما يخص الخروف البدرية فهي الأنثى صغيرة السن وتتميز بأنها من أنواع جيدة، أما خروف كاسر جوز فهو الذي استبدل أسنانه اللبنية وكسر زوجين من الأسنان وعمره بين العام والعامين.

سعر خروف العيد 2025

شيخ الجزارين يوضح الفرق بين أنواع الخرفان

قال طارق سلامة شيخ الجزارين، إن أفضل أنواع الخرفان في السوق المحلي هو الصحراوي، يوجد منه نوعان الدرناوي أو ما يطلق عليه البرقي الحر، والخروف الهلبي.

سعر خروف العيد 2025

لماذ يقل سعر الخروف الهلبي عن البرقي؟

وأوضح «سلامة» أن الخروف الهلبي يشبه البلدي ويقل في السعر عن البرقي الحر من 5 إلى 10 جنيهات، وهناك من يبيع الهلبي على أنه برقي حر وهذا نوع من الغش.

طارق سلامة شيخ الجزارين

مواصفات الخروف الرحماني

وأشار إلى أنه يوجد خرفان رحماني وتتميز بكثافة الصوف وليتها صغيرة مثل البرقي والهلبي.

مواصفات الخروف الصعيدي

وعن الخرفان البلدي، فقال إنها توجد في الصعيد والدلتا، وتتميز الخرفان الصعيدي التي تباع في محافظاته المختلفة من الفيوم والجيزة وحتى قنا واسوان بأنها سمينة وليتها كبيرة.

سعر خروف العيد 2025

الخروف البحراوي أفضل أنواع البلدي

وتابع: أن «الخروف البحراوي» الذي يباع في محافظة البحيرة الأفضل في أنواع البلدي ويتميز بأن ليته متوسطة ووزنه قابل للزيادة مع تغذيته جيدًا قبل ذبحه.

سعر خروف العيد 2025

سعر خروف العيد 2025 في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار خروف العيد 2025 في الأسواق، سواء في أسواق الماشية، أو محلات الجزارة وحتى السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ وتشمل سعر كيلو القائم من الخروف، وأسعار أضاحي الخرفان الكاملة؛ في السطور الآتية:

سعر خروف العيد 2025

سعر القائم من الخرفان في الأسواق

البداية مع أسعار القائم من الخرفان في الأسواق بالتزامن مع قرب عيد الأضحى؛ وجاءت كالأتي:

تراوح سعر كيلو الخروف البرقي من 200 إلى 245 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخروف البلدي من 190 جنيهًا إلى 220 جنيهًا.

سعر خروف العيد 2025

سعر الخروف في السلاسل الغذائية

وفيما يخص سعر الخروف في السلاسل الغذائية؛ فإن سعر أضحية خروف برقي مذبوح وزن من 60 إلى 65 كيلو يصل لـ 17225 جنيهًا، ويضاف له رسوم خدمة ذبح الخروف والتوصيل للمنزل تقدر بـ 1400 جنيه.

سعر الأضحية خروف في الأسواق

أما عن أسعار أضاحي الخرفان في الأسواق ومحلات الجزارة؛ فهي كالأتي:

سعر خروف العيد 2025

أسعار أضاحي الخرفان 2025

بلغ سعر خروف لباني وزن 70 كيلو نحو 16100 جنيه، بسعر القائم 230 جنيها. بلغ سعر خروف «بدرية» وزن 50 كيلو نحو 10 آلاف جنيه. بلغ سعر خروف وزن 70 كيلو نحو 16100 جنيه، بسعر كيلو القائم 230 جنيهًا. بلغ سعر خروف وزن 80 كيلو نحو 16800 جنيه، بسعر كيلو القائم 210 جنيهات.

سعر خروف العيد 2025

سعر أضحية الخرفان 2025

بلغ سعر خروف وزن 90 كيلو نحو 18900 جنيه، بسعر كيلو القائم 210 جنيهات.

بلغ سعر خروف لبانة وزن 80 كيلو نحو 14500 جنيه.

بلغ سعر خروف وزن 55 كيلو نحو 11550 جنيها، بسعر كيلو القائم 210 جنيهات.

بلغ سعر خروف وزن 65 كيلو نحو 13650 جنيها، بسعر كيلو القائم 210 جنيهات.

سعر خروف العيد 2025

سعر الأضحية خرفان برقي 2025

بلغ سعر خروف برقي «كاسر جوز» وزن أقل من 28 كيلو نحو 6 ألاف جنيه، بسعر كيلو القائم 210 جنيهات. بلغ سعر خروف برقي «كبش» صغير السن وزن 50 كيلو نحو 13500 جنيه. بلغ سعر خروف برقي حر وزن أقل من 40 كيلو عمر 8 شهور نحو 11 ألف جنيه.

أسعار الخروف البرقي 2025

بلغ سعر خروف برقي حر لباني وزن 55 كيلو نحو 10700 جنيه، بسعر القائم 200 جنيه.

بلغ متوسط سعر خروف نعيمي نحو 9 آلاف جنيه.

بلغ سعر خروف رحماني لبانة «بدرية» وزن 45 كيلو نحو 9 آلاف جنيه، وكيلو القائم بـ 200 جنيه.

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