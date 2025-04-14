الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الدفاع التركي: نتابع بشكل دقيق الاتفاق بين الإدارة السورية الجديدة وقسد

وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي

أكد وزير الدفاع التركي يشار جولير أن أنقرة تتابع بعناية وبشكل دقيق الاتفاق بين الإدارة السورية الجديدة، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال جولير في تصريحات خلال كلمة له في اجتماع أمني بقيادته، وبمشاركة رئيس أركان الجيش التركي وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، وبمشاركة عبر الفيديو كونفرنس مع قادة قوات الجيش التركي، داخل تركيا وخارج حدودها.

txt

على ظهور الخيل، حجاج إسبان يصلون سوريا في طريقهم إلى مكة لإحياء تراث الأجداد

وأضاف: ترسيخ الاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها لهما أهمية حاسمة لمستقبل كل منطقتنا.

وتابع: نحن في تركيا نواصل دعم بناء القدرات الأمنية والدفاعية لسوريا، وحربنا مستمرة ضد المنظمات الإرهابية وكل كيان أو مؤسسة لا تلقي السلاح، ستظل هدفا لنا ولقواتنا المسلحة.

واستطرد قائلا: نتابع باهتمام بالغ العملية التي تطورت من الطموحات العقيمة لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية إلى منظور مبادرة حكيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الدفاع التركي قوات سوريا الديمقراطية سوريا

مواد متعلقة

السيسي وتميم يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ولبنان والسودان وسلامة أراضيهم

ads

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ناصر ماهر بعد إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته

"تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية" يثير أزمة تحت قبة البرلمان، تعرف على التفاصيل

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

خطأ جسيم لم يحدث منذ 60 عامًا، خبير يكشف سر غرق الأراضي الزراعية بضفتي النيل

أول تحرك من الأهلي لتجهيز زيزو لمونديال الأندية

أمير قطر للرئيس السيسي: زيارتكم للدوحة تتويج للزخم المتنامي في العلاقات بين البلدين الشقيقين

رسالة قوية من أمير قطر للرئيس السيسي

بيراميدز يفتح النار على رابطة الأندية

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

موسم الحج 2025، تعرف على كيفية الطواف حول الكعبة وعدد مراته

المزيد
الجريدة الرسمية