وزير الدفاع التركي: نتابع بشكل دقيق الاتفاق بين الإدارة السورية الجديدة وقسد

أكد وزير الدفاع التركي يشار جولير أن أنقرة تتابع بعناية وبشكل دقيق الاتفاق بين الإدارة السورية الجديدة، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال جولير في تصريحات خلال كلمة له في اجتماع أمني بقيادته، وبمشاركة رئيس أركان الجيش التركي وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، وبمشاركة عبر الفيديو كونفرنس مع قادة قوات الجيش التركي، داخل تركيا وخارج حدودها.

وأضاف: ترسيخ الاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها لهما أهمية حاسمة لمستقبل كل منطقتنا.

وتابع: نحن في تركيا نواصل دعم بناء القدرات الأمنية والدفاعية لسوريا، وحربنا مستمرة ضد المنظمات الإرهابية وكل كيان أو مؤسسة لا تلقي السلاح، ستظل هدفا لنا ولقواتنا المسلحة.

واستطرد قائلا: نتابع باهتمام بالغ العملية التي تطورت من الطموحات العقيمة لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية إلى منظور مبادرة حكيمة.

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