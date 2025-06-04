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محافظات

أصابه بـ 10 غرز، زبون يعتدي على عامل في محل كشري شهير بالفيوم

قسم شرطة أول الفيون،
قسم شرطة أول الفيون، فيتو

أصيب عامل في محل كشري شهير وسط مدينة الفيوم بجرح ذبحي، استدعى إسعافه بـ 10 غرز، بعد أن تعدى عليه عاطل بآلة حادة كان يخفيها بين طيات ملابسه، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وتم إسعافه، وجار تحديد مكان الجاني لتقديمه إلى العدالة.

 

مشاجرة داخل محل كشري

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم،  إخطارًا من مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بإصابة شاب يعمل في محل كشري شهير وسط مدينة الفيوم، بدائرة القسم، وتوجهت على الفور قوة من قسم شرطة أول الفيوم، إلى موقع البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين العامل وأحد زبائن المحل، تطورت إلى تشابك بالأيدي، وهذا ما دفع الجاني إلى أن يستل آلة حادة كانت بحوزته، فأصاب المجني عليه بجرح ذبحي، وتم نقله إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وحالته العامة مستقرة.

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وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهم، وتحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

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