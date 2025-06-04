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غادر المستشفى، استقرار حالة عامل الكشري ضحية زبون في الفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

أكد مصدر طبي من داخل  مستشفى الفيوم العام، أن عامل محل الكشري الشهيرة بمدينة الفيوم، الذي أصيب بجرح ذبحي بالرقبة، أصبحت حالته مستقرة تمامًا، وتم تضميد الجرح البالغ طوله 20 سنتيمتر، في آخر الرقبة، واستقرت الحالة بعد إجراء الإسعافات الأولية له، وانصرف من مستشفى الفيوم العام، بعد أن استعاد وعيه بالكامل، وتأكد أنه لا يوجد خطورة على صحته.

 

إصابة عامل كشري

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بإصابة  "أحمد. ع. ر"  يعمل في محل كشري شهير وسط مدينة الفيوم، بدائرة القسم، وتوجهت على الفور قوة من قسم شرطة أول الفيوم، إلى موقع البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين العامل و" عمار.أ.أ "، أحد زبائن المحل، تطورت إلى تشابك بالأيدي، ما دفع الجاني إلى أن يستل آلة حادة كانت بحوزته، فأصاب المجني عليه بجرح ذبحي، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وحالته العامة مستقرة.

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وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهم، وتحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

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