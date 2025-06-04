آرسنال يعلن رسميًا رحيل تيرني وجورجينيو

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رحيل الثنائي جورجينيو وكيران تيرني عن الفريق اللندني بانتهاء عقديهما بنهاية موسم (2024-2025).

ونشر أرسنال بيانا رسميا، أكد فيه رحيل 20 لاعبا ولاعبة عن النادي، من فرق الرجال والسيدات بمختلف الفئات سواء الفريق الأول أو الفئات العمرية.

وأكد النادي اللندني رحيل لاعب الوسط جورجينيو والظهير كيران تيرني عن الفريق بعد انتهاء عقديهما في 30 يونيو الحالي.

جدير بالذكر أن عقد جورجينيو مع أرسنال كان يتضمن بندا بإمكانية التمديد لموسم إضافي، لكن أرسنال قرر عدم تفعيله.على جانب آخر أكد أرسنال رحيل الجناح رحيم سترلينج وحارس المرمى بيدرو نيتو، بانتهاء إعارتهما من تشيلسي وبورنموث على الترتيب.

برشلونة مهتم بضم نجم أرسنال

وكشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، جدد اهتمامه بالتوقيع مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف آرسنال، خلال الميركاتو الصيفي 2025.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد عاد توماس بارتي نجم آرسنال، إلى طاولة اهتمام برشلونة، لا سيما وأن عقده مع الجانرز ينتهي في الشهر الحالي.

وأشارت إلى أن اقتراب أرسنال من التوقيع مع مارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسييداد، نظير 60 مليون يورو، من الأسباب الرياضية التي تفسر احتمال رحيل بارتي نحو وجهة أخرى.

وكان أرسنال قد دفع 50 مليون يورو في عام 2020، للتعاقد مع توماس بارتي من أتلتيكو مدريد.

اتصالات مع برشلونة بشأن الصفقة

وأوضحت الصحيفة أن مقربين من بارتي، أجروا مؤخرًا اتصالات مع برشلونة بشأن الصفقة المحتملة.

ورغم أن ميكيل أرتيتا مدرب نادي آرسنال، أعرب في أكثر من مناسبة، عن رغبته في استمرار بارتي مع الفريق، إلا أن الواقع يشير إلى أن اللاعب دخل الشهر الأخير من عقده، مع عدم وجود تطورات بشأن التجديد.

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