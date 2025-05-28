آرسنال يحسم صفقة نجم الدوري الإسباني مقابل 51 مليون إسترليني

بات نادي آرسنال الإنجليزي قريبا من حسم صفقة مهمة لدعم خط الوسط خلال الميركاتو الصيفي القادم.

زوبيميندي نجم ريال سوسيداد على أعتاب آرسنال

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، سيخضع نجم ريال سوسيداد، الإسباني مارتن زوبيميندي "26 عامًا" للفحص الطبي في آرسنال خلال أيام قليلة.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من الأوراق الرسمية لصفقة زوبيميندي، ويثق الطرفان في أن الفحص الطبي سيكون مجرد إجراء شكلي.

مبلغ ضخم لانتقال زوبيميندي إلى آرسنال

ومن المنتظر أن ينتقل اللاعب الدولي إلى الجانرز هذا الصيف نظير 51 مليون جنيه إسترليني.

وكان ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، قد استهدف ضم نجم سوسيداد في وقت سابق من الموسم الحالي.

ويركز أرتيتا على تعزيز صفوف الفريق خلال الأشهر المقبلة من أجل رفع حظوظه في التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المقبل.

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