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رياضة

نجم برشلونة يتصدر، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة النهائي

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

 يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان، اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025 على ملعب “أليانز أرينا”.

 

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 

 وتضم قائمة هدافين دوري أبطال أوروبا قبل مباراة النهائي الليلة كل من:

رافينها لاعب برشلونة ١٣ هدفا 
جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند ١٣ هدفا 
هاري كين لاعب باير ميونيخ  ١١ هدفا 
ليفاندوفسكي لاعب برشلونة  ١١ هدفا
لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان ٩ أهداف.

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة على أرض ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة وموسكو والقاهرة، و11 مساء بتوقيت دبي.

ويتولى قيادة هذا اللقاء الحكم الروماني إستيفان كوفاتش، بمساعدة طاقم تحكيم من رومانيا وهولندا والبرتغال.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة للحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

التشكيل المتوقع للفريقين
باريس سان جيرمان:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز

الوسط: روبن نيفيش، فيتينيا، فابيان رويز، ديزير دووي

الهجوم: عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا

إنتر ميلان:

حارس المرمى: يان سومر

الدفاع: بيسيك، أتشيربي، باستوني، دومفريز

الوسط: باريلا، تشالهان أوغلو، مختاريان، ديماركو

الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز

باريس سان جيرمان 
باريس سان جيرمان 

وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابًا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

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