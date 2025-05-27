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رياضة

برشلونة يعلن تجديد عقد لامين يامال حتى 2031

يامال
يامال

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد لاعبه المتألق لامين يامال حتى يونيو من عام 2031 بشكل رسمي. 

لامين يامال يجدد عقده مع برشلونة 

ولم يتم الكشف عن راتب اللاعب ولكن بحسب بعض التقارير سيحصل يامال على راتب سنوي صافٍ يبلغ 8 ملايين يورو، مع زيادة سنوية بقيمة مليوني يورو حتى انتهاء العقد في صيف 2031.

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 يامال (17 عامًا)، توصل لاتفاق نهائي مع برشلونة لتمديد عقده، ووقع اليوم بشكل رسمي على الأوراق الجديدة.

وكان عقده الحالي مع الفريق يمتد حتى صيف 2026، لكن النادي انتظر حتى يكمل اللاعب عامه الـ18 لتسجيل العقد الجديد بشكل قانوني.

أرقام لامين يامال هذا الموسم 

ويُعدّ يامال أحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية، حيث تألق هذا الموسم مع برشلونة، إذ خاض 55 مباراة في مختلف البطولات، سجّل خلالها 18 هدفًا وقدّم 25 تمريرة حاسمة، مما يبرز دوره كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

ويعكس هذا العقد الجديد ثقة نادي برشلونة الكبيرة في قدرات يامال، الذي يُتوقع له أن يصبح أحد أعمدة الفريق في المستقبل، وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بضمه.

 

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