أرسنال يختتم الدوري الإنجليزي بالفوز على ساوثهامبتون 1/2

الدوري الإنجليزي، فاز فريق أرسنال على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر أرسنال على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى دون خطورة حقيقية على المرمى، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بعد ضمان أرسنال المركز الثاني خلف ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي، فيما هبط ساوثهامبتون إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي الدقيقة 43، خطف أرسنال هدف التقدم عن طريق كيرن تيرني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز فريق ساوثهامبتون هدف التعادل في الدقيقة 56 عن طريق روس ستيوارت.

بعدها تعددت محاولات الفريقين دون خطورة على المرميين، حتى الدقيقة 89 التي شهدت إحراز مارتن أوديجارد هدف الفوز الثاني لفريقه أرسنال لينتهي اللقاء بفوز الجانرز 2 / 1.

تشكيل أرسنال أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وأعلن الإسباني ميكيل آرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ريكاردو كالافيوري، تيرني، زيتشينكو.

خط الوسط: نوانيري، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: ستيرلينج، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.

تشكيل أرسنال أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل ساوثهامبتون ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

فيما جاء تشكيل ساوثهامبتون ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي كالتالي:

تشكيل ساوثهامبتون ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ترتيب أرسنال وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أرسنال إلى 72 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما خاض 38 مباراة، ووصل إلى النقطة 71، حيث حقق الفوز في 19 لقاء، وتعادل خلال 15 مناسبة، وخسر 4 مواجهات، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير وهبط لدوري الدرجة الأولى، برصيد 14 نقطة.

آرسنال يفوز على نيوكاسل 0/1 في الدوري الإنجليزي

وكان أرسنال فاز على نيوكاسل بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف آرسنال في شباك نيوكاسل، ديكلان رايس في الدقيقة 55.

تشكيل مباراة آرسنال ضد نيوكاسل

آرسنال: دافيد رايا، بن وايت، ويليام ساليبا، كيويور، لويس سكيلي، توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

نيوكاسل: نيك بوب، بيرن، بوتمان، فابيان شار، ليفرامنتو، برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، ميرفي، جوردون، بارنز، ويلسون.

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