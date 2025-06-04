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محافظات

المؤبد لعامل وتغريمه 500 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه مبلغ مالى 500 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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 المؤبد لعامل وتغريمه مبلغ مالى 500 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بالقليوبية


صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة القليوبية المتهم:- "مصطفي أ ع ع" السن: ٤٢ ويعمل: عامل ومقيم في شارع أبو العلا حسن من شارع جمال عبد العظيم بيجام قسم أول شبرا الخيمة، في الجناية رقم ٢١١٤ لسنة ۲۰۲٥ قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٢٤ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٢/٢وبدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا (أحد مشتقات مادة الفينيثيل امين ) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض - مطواة.

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