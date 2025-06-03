تزامنا مع عيد الأضحى، مياه القليوبية تطلق حملة لترشيد استهلاك المياه

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع الجهات البيئية والصحية حملات توعية موسعة داخل المجازر الرسمية والموسمية، في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف ترشيد استهلاك المياه وضمان الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي خلال موسم الذبح.

وتهدف الحملة إلى توعية العاملين والجزارين بضرورة ترشيد المياه أثناء عمليات الذبح والتنظيف، وتفادي التخلص العشوائي من مخلفات الذبح (كالدماء والأحشاء) داخل شبكات الصرف، لما لذلك من آثار بيئية وصحية خطيرة، أبرزها انسداد الشبكات وانتشار الروائح الكريهة ومصادر التلوث.

وأكد مسؤولو شركة المياه أن الحملة تشمل توزيع منشورات توعوية داخل المجازر، وتنظيم لقاءات ميدانية مع العاملين لتقديم إرشادات مباشرة، بالإضافة إلى وضع لافتات واضحة توضح خطوات التعامل السليم مع المياه والمخلفات.

كما شددت الشركة على أهمية دور المواطنين والجزارين في إنجاح هذه الحملات، من خلال الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية، حفاظًا على بيئة نظيفة وآمنة خلال أيام العيد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الشركة الشاملة لترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه، والحفاظ على كفاءة شبكات الصرف في ظل الضغط الموسمي الكبير خلال عيد الأضحى.

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