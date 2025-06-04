ختامها مسك، سعادة بين طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد بامتحان العلوم (صور)

سادت حالة من السعادة بين طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد تعبيرا عن فرحتهم بعد أداء آخر الامتحانات، بانتهاء امتحان مادة العلوم، والتي أجمع كل الطلاب على سهولة الامتحان وعدم خروجه عن التوقعات.

ختام امتحان الشهادة الإعدادية ببورسعيد، فيتو

سعادة بين طلاب الإعدادية بسبب امتحان العلوم

وتوجه كل طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء أمورهم والمعلمين بالشكر والتقدير لتوجيه العلوم لأن امتحان العلوم كان مباشر وجميع أسئلته واضحة، كما أنه لم يخرج عن التوقعات والبث المباشر الذي قدمته المديرية على صفحتها الرسمية أمس لشرح أهم الأسئلة والنقاط في المنهج.

ختام امتحان الشهادة الإعدادية ببورسعيد، فيتو

احتفالات في ختام امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد

وعلى جانب آخر حرص الطلاب على التجمع في الساحات الكبرى وقاموا بالاحتفال والتصفيق وترديد الاغاني على نغمات المزمار والطبل البلدي احتفالا بانتهاء امتحانات الشهاده الاعداديه، واحتفالا بسهولة امتحان مادة العلوم، وسادت حالة من السعادة بينهم.

أمام لجان امتحانات الإعدادية ببورسعيد، فيتو



جدير بالذكر أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو ١٤٨١٤ طالبا وطالبة ينقسمون إلى ١١٩٦٢ طالب وطالبة بالمدارس الرسمي العربي و١٤٠٢ طالب وطالبة بالمدارس الرسمي لغات و١٤٥٠ طالب وطالبة بالمدارس الخاصة.

ختام امتحان الشهادة الإعدادية ببورسعيد، فيتو

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