المشدد 7 سنوات لأب ونجله لاتهامهم بالتعدي على شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 7 سنوات لأب ونجله، لاتهامهم بالتعدي على شخص وضربه بسلاح أبيض مطواة، وإحداث إصابته بعاهة مستديمة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 7 سنوات لأب ونجله، لاتهامهم بالتعدي علي شخص وضربه بسلاح بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة القليوبية المتهم:- ""على ع م د" السن ٥٥ سنة - مقيم قرية الروضة - ٦ أكتوبر اول - الجيزة، و"محمد ع ع د" السن: ٣٨سنة - مقيم قرية الروضة - ٦ أكتوبر أول - الجيزة، في الجناية رقم ١٤٥٥٤ لسنة ٢٠٢٤ أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٤٧٠٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٤/٨/٨ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ضربا المجني عليه / حسن فتحي حسن بغير سبق إصرار او ترصد فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعديا عليه بسلاح أبيض مطواة وقدرت نسبة العامة منها عشرة بالمائة (١٥) على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض مطواه.

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