الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظات

ارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية لسهولة امتحان العلوم في القليوبية

امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية بالقليوبية،فيتو

أنهى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بـ القليوبية، امتحان مادة العلوم والتربية الفنية، معبرين عن سعادتهم بالمادة وأن الاسئلة مباشرة والوقت كان مناسبا.

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ارتياح بعد أداء العلوم  للشهادة الإعدادية بالقليوبية 

وانطلقت السبت، الماضي  الموافق 31 مايو 2025، امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025، حيث يؤدي الامتحانات هذا العام 120413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية، في 12  إدارة تعليمية بالمحافظة وهي: "بنها – قليوب – غرب شبرا — شرق شبرا – طوخ – القناطر الخيرية – كفر شكر – شبين القناطر – الخانكة – العبور – الخصوص – قها".

وأوضح مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه استعدت مديرية التربية والتعليم بكافة الإمكانيات لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة، حيث تم تجهيز اللجان من حيث الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة والمياه، وتنسيق الإجراءات الأمنية مع الجهات المعنية لتأمين محيط اللجان وطرق وصول الطلاب، بالإضافة إلى التعاون مع مديريات الصحة، والكهرباء، والتموين، والمياه والوحدات المحلية لتوفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة ومستقرة.

وأشار مدير تعليم القليوبيةـ، إلى أنه تم توزيع الأطقم الإشرافية على اللجان حيث بلغ عدد رؤساء اللجان 446 رئيس لجنة، و1385 مراقب أول، و13815 ملاحظًا، مشيرا إلى المديرية تؤكدا على حرصها التام على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير كافة سبل الراحة والدعم النفسي والمعنوي لهم.

وأوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أنه جرى وضع الجدول النهائي لامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من الـ 9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية كالتالي:

-      السبت 31 مايو 2025: امتحان مادتي اللغة العربية ساعتان ونصف، والتربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية.

-      الأحد الأول من يونيو 2025: الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

-      الإثنين 2 يونيو 2025: اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونص.

-      الثلاثاء 3 يونيو 2025: العلوم لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين.

-      الأربعاء 4 يونيو 2025: الهندسة لمدة ساعتين، والكمبيوتر والتكنولوجيا لمدة ساعة.

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