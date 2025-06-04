نجاح أول جراحة لتركيب جهاز منظم أحادي للقلب لمريضة بمستشفى بنها الجامعي

أعلن الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم بنجاح إجراء أول جراحة من نوعها لتركيب جهاز منظم دائم أحادي الصاعق (Single Chamber ICD) في المستشفيات بنها الجامعية، لسيدة كانت تعاني من جلطة سابقة في الجدار الأمامي لعضلة القلب أدت إلى تليف شديد ورجفان بطيني، ما تسبب سابقًا في توقف عضلة القلب.

نجاح اول جراحة من نوعها لتركيب جهاز منظم ببنها الجامعي

أشار المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية إلى أنه قام بإجراء العملية الأطباء محمد مجدي أنور مدرس القلب بكلية الطب، جامعة بنها ومحمد علي العوضي مدرس القلب بكلية الطب، جامعة بنها بمعاونة محمد البتراوي من الشركة المروحه للجهاز وعلي مرسي فني القسطره وسعيد البلتاجي فني القسطره وخالد سالم تمريض القسطرة.

في سياق آخر أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تزويد مستشفى الرمد ببنها بميكروسكوب جراحي جديد ضمن جهود تطوير الخدمات الطبية بالقليوبية في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 لتحسين ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الجهاز من طراز LEICA F20، مزود بكاميرا وشاشة عرض متطورة، ما يسهم في تعزيز دقة العمليات الجراحية ورفع كفاءة الأداء الطبي داخل المستشفي مشيرا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الطبية داخل المحافظة، ويعكس الجهود المستمرة من جانب وزارة الصحة والسكان للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل طب وجراحة العيون.

وأوضح الشلقاني أن دعم المستشفيات الحكومية بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية يساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء عن المرضى، ويقلل من الحاجة إلى تحويل الحالات إلى مستشفيات أخرى، مما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين في القليوبية.

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