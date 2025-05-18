الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق اندلع بوحدتي تكييف في مستشفى بنها الجامعي

حريق محدود بمستشفي
حريق محدود بمستشفي بنها الجامعي،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من إخماد حريق محدود اندلع بوحدتي تكييف بجوار بوابة الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها الجامعي، دون خسائر بشرية، أو تعطيل لسير العمل وتقديم الخدمة الطبية بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

محافظ القليوبية يودع أول فوج للحجاج

 السيطرة على حريق محدود بوحدتي تكييف بجوار بوابة الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، عن نشوب حريق محدود بوحدتي تكييف بجوار بوابة الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها الجامعي.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما كشف مصدر بمستشفى بنها الجامعي، عدم تسبب الحريق في تعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالاستقبال والطوارئ، وانتظام العمل فور الانتهاء من أعمال السيطرة على هذا الحريق المحدود، ويتم العمل حاليا على كشف أسباب نشوب الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية منطقة القليوبية الأزهرية مستشفي بنها الجامعي منطقة القليوبية مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

محافظ القليوبية يودع أول فوج للحجاج

أزهرية القليوبية تتابع لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير نادي بنها بتكلفة 4 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

عبد الله السعيد يتغيب عن معسكر الزمالك ويتسبب في أزمة بشأن تجديد عقده

كبير مستشاري ترامب يؤكد للسيسي حرص أمريكا على استمرار الجهود مع مصر لاستعادة الهدوء الإقليمي

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

فضائل المسجد الحرام وقصة بنائه وأهم الآثار بداخله

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

المزيد
الجريدة الرسمية