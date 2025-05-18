إخماد حريق اندلع بوحدتي تكييف في مستشفى بنها الجامعي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من إخماد حريق محدود اندلع بوحدتي تكييف بجوار بوابة الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها الجامعي، دون خسائر بشرية، أو تعطيل لسير العمل وتقديم الخدمة الطبية بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على حريق محدود بوحدتي تكييف بجوار بوابة الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، عن نشوب حريق محدود بوحدتي تكييف بجوار بوابة الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها الجامعي.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما كشف مصدر بمستشفى بنها الجامعي، عدم تسبب الحريق في تعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالاستقبال والطوارئ، وانتظام العمل فور الانتهاء من أعمال السيطرة على هذا الحريق المحدود، ويتم العمل حاليا على كشف أسباب نشوب الحريق.

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