تخصيص معارض دائمة وشوادر لبيع اللحوم بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة في أسوان (صور)

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بمديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتخصيص المعارض الدائمة والمنافذ والشوادر لبيع اللحوم بمختلف أنواعها داخل كافة مدن ومراكز المحافظة بأسعار مخفضة ومعلنة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطن الأسوانى.

استعدادات مكثفة

يأتى ذلك فى ظل الاستعدادات المكثفة لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتلبية الاحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل.

وشدد على الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين خلال أيام العيد، والتفاعل السريع مع أى بلاغات أو شكاوى والرد على إستفسارات المواطنين لتخفيف أى مشقة أو معاناة عن كاهلهم.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه بناءًا على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية لتوفير السلع الغذائية الرئيسية والإستراتيجية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وأشار الى أن بيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 350 جنيها للكيلو، واللحوم السودانية المبردة بسعر 285 جنيها للكيلو، واللحوم الهندية المجمدة المستوردة بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم الضانى المجمدة بسعر 390 جنيها للكيلو، والخراف الحية للكيلو القائم بسعر 225 جنيها للكيلو.

وأضاف أن المعارض الدائمة والمنافذ والشوادر التى سيتم بيع هذه اللحوم بها تضم فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالشيخ هارون بمركز أسوان، والمعرض الدائم بوسط مدينة دراو، والمعرض الدائم بسور مصنع السكر بمركز كوم أمبو، والمعرض الدائم بفرع الشركة المصرية بوسط مدينة إدفو، والمعرض الدائم بجوار مكتب التموين بشارع عمدا بمركز نصر النوبة، فضلًا عن شادر السوق بوسط مدينة السباعية،ومعرض مدينة أبو سمبل السياحية بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة.

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