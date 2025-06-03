محافظ أسوان: فتح جميع المجازر الحكومية والخاصة بالمجان طوال أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فتح جميع المجازر الحكومية والخاصة للقيام بأعمال ذبح الأضاحى فيها بالمجان طوال أيام العيد، مكلفًا الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف الشوارع والميادين وبين الكتل السكنية، وخاصة بالطرق المؤدية إلى المساجد والساحات التى سيتم أداء صلاة العيد بها.

يأتى ذلك من أجل الاطمئنان والتأكيد على إنهاء كافة الاستعدادات، وتحقيق الجاهزية الكاملة بمختلف القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير الاحتياجات الجماهيرية والسلع الأساسية والإستراتيجية والتعامل مع أى حالات طارئة أولًا بأول.

وأضاف أن ذلك مع المتابعة الميدانية للمتنزهات والحدائق العامة والأماكن الترفيهية لتجهيزها بشكل مبهج لخلق الأجواء الاحتفالية المناسبة لقضاء أوقات سعيدة للمواطنين، مع التأكيد على الرفع المستمر لتراكمات القمامة والتخلص الآمن من كافة مخلفات عمليات الذبح أولًا بأول.

وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة بالتعاون مع المسطحات المائية لمنع السباحة فى المناطق التى تمثل خطورة على أرواح المواطنين بمجرى نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار.

كما كلف الدكتور إسماعيل كمال بتكثيف الحملات لمراقبة أعمال الذبح بالمجازر ومحلات الجزارة، مع ضرورة الإستمرار في تنظيم الحملات المكبرة وخاصة خلال الثلاثة أيام القادمة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة توافر كميات كافية من اللحوم بأنواعها وعرضها بأسعار استرشادية وملزمة للجميع، بالإضافة إلى مراقبة أسعار مختلف المواد الغذائية وخاصة السلع الاستراتيجية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مع سرعة الإغلاق الفوري للمحلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ووجه بضرورة إعداد تقرير شامل عن نتائج الحملات الميدانية وعرضها على المحافظ للتأكد من ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وحماية الأهالى والمواطنين من المغالاة وأى محاولات للإحتكار،مكلفا مسئولى مديرية التموين بأن يتم مواصلة أعمال التفتيش على المخابز وحصر وتحديد المخابز المستمرة بالعمل أيام العيد للتأكد من توافر الخبز لتلبية إحتياجات المواطنين بالجودة المطلوبة، مع ضرورة الاطمئنان على توافر أسطوانات البوتاجاز بالكميات الكافية والأسعار المناسبة بمختلف المراكز والمدن.

كما أعطى المحافظ تعليماته بضرورة تنفيذ خطة شاملة بإشراف من السكرتير العام المساعد لإيجاد حلول سريعة واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توفير الميكروباصات ومختلف وسائل المواصلات بالأعداد الكافية للحد من حالات التكدس والازدحام على خطوط السير المختلفة وخاصة أيام العيد.

وأشار الى ضرورة تكثيف التمركزات الأمنية والدوريات المرورية المتحركة والثابتة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بكافة الطرق والشوارع والميادين، ومنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقي سيارات الأجرة، واستغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل دائرة المحافظة أو إلى المحافظات الأخرى.

وشدد على ضرورة تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين خلال فترة العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ 24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى طوارئ.

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