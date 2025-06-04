الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صفحة منتخب البرتغال تحفز اللاعبين قبل المواجهة النارية بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

منتخب البرتغال، فيتو
منتخب البرتغال، فيتو

دوري الأمم الأوروبية، حرصت الصفحة الرسمية لمنتخب البرتغال قبل المواجهة المرتقبة أمام ألمانيا ضمن الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2025.

 

 

ويستضيف ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، مساء اليوم الأربعاء مواجهة قوية بين ألمانيا والبرتغال، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2025.

موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال

وتنطلق صافرة مباراة ألمانيا ضد البرتغال، اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا والبرتغال

تذاع مباراة ألمانيا والبرتغال عبر قناة BEIN SPORTS 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

تاريخ مواجهات منتخبي ألمانيا والبرتغال 

التقى منتخبا ألمانيا والبرتغال في 19 مباراة، وفاز المنتخب الألماني في 11 مباراة، بينما فاز المنتخب البرتغالي في 3 مباريات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو منتخب ألمانيا 33 هدفا، بينما سجل لاعبو البرتغال 18 هدفا.

وتستضيف ألمانيا مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي للبطولة القارية 2025، ويسعى منتخب ألمانيا بقيادة مدربه ناجلسمان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى النهائي، بينما يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء بطموح كبير في مواصلة مشواره نحو اللقب.

ومن المنتظر أن تقام المباراة الأخرى في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وفرنسا غدا الخميس لتحديد الطرف الثاني في النهائي، في إطار منافسات البطولة الأوروبية.

وكانت ألمانيا تأهلت إلى نصف النهائي بعد تجاوزها إيطاليا بنتيجة إجمالية 5-4، بعد الفوز في ميلانو 2-1 والتعادل في ألمانيا 3-3.

ويلمع اسم الثنائي المخضرم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي ومارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني ونجم المنتخب الألماني.

ويضم المنتخب البرتغالي بين صفوفه عددًا من اللاعبين المميزين على رأسهم برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وديوجو جوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي وفيتينا وجواو نيفيز ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما تشهد قائمة منتخب ألمانيا أيضًا بعض النجوم البارزين على رأسهم فلوريان فيرتز اللاعب الموهوب في صفوف باير ليفركوزن والذي ارتبط اسمه بالرحيل إلى ليفربول الإنجليزي بجانب جوشوا كيميش قائد بايرن ميونخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري الأمم الأوروبية 2025 دوري الأمم الأوروبية بطولة دوري الأمم الأوروبية المنتخب البرتغالي ألمانيا والبرتغال ألمانيا ضد البرتغال منتخب البرتغال

مواد متعلقة

تدريب خفيف لمنتخب ألمانيا قبل مواجهة البرتغال بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

إنزاجي يتوجه إلى باريس لتوقيع عقد تدريب الهلال السعودي (فيديو)

قائمة الأهلي المتوقعة في كأس العالم للأندية.. الفريق يطير إلى ميامي 8 مساء اليوم

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي والقنوات الناقلة

أزمة زيزو عرض مستمر.. خطابات الزمالك لاتحاد الكرة: العقد ينتهي في 30 يونيو.. الأهلي يتمسك بأحقيته في ضمه بعد نهائي كأس مصر.. واللاعب يرفض الخضوع للتحقيق.. والفيفا والاتحاد يصدمان الأبيض

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

الأكثر قراءة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

هل يتحمل المواطنون أعباء مالية بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب؟

الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث شكوى مها الصغير

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

الزمالك يجهز شكوى دولية ضد زيزو

فرص عمل للشباب، نص القرار الجمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو

أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يبدأ الوقوف بعرفات وهل يجب البقاء حتى غروب الشمس؟ الأزهر يوضح (فيديو)

هل فضل دعاء يوم عرفة خاص بالحجاج فقط؟

ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم تنظيف المكان

المزيد
الجريدة الرسمية