لاعبو منتخب ألمانيا في جولة بالدراجات قبل مواجهة البرتغال بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

يحتضن ملعب أليانز أرينا مواجهة من العيار الثقيل بين المنتخب الألماني ونظيره البرتغالي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية غدا الأربعاء.

وحرص لاعبو منتخب ألمانيا على ركوب الدراجات كنوع من المرح والرياضة في نفس الوقت قبل مواجهة البرتغال.

وتستضيف ألمانيا منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2025 في نسختها الحالية.

وتشهد منافسات نصف نهائي البطولة القارية مواجهة أخرى تجمع بين إسبانيا وفرنسا لتحديد طرفي المباراة النهائية.

موعد مباراة ألمانيا والبرتغال



ستقام مباراة ألمانيا ضد البرتغال، مساء غدا الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 11:00 مساء بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا ضد البرتغال

وستبث مباراة ألمانيا أمام البرتغال عبر شبكة "بي إن سبورتس"، وبالتحديد قناة beIN SPORT HD1.

يدخل الألمان المباراة وهم في حالة فنية مميزة، إذ خسروا مباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة على ملعبهم، وكانت أمام إسبانيا الفائزة بالبطولة في ربع نهائي يورو 2024.

ومن المتوقع أن يشارك كريستيانو رونالدو في مباراته الدولية رقم 220، مع البرتغال رغم أنه لم يسبق له الفوز على ألمانيا.

وتدخل البرتغال، الفائزة بالبطولة عام 2019، مباراة ألمانيا كطرف أقل حظًا، لكنها تعتمد على خبرة لاعبين كانوا جزءًا من الفريق الفائز قبل ست سنوات.

ونجح الفريق في التأهل بصعوبة بعد تعادل 2-2 في مباراة الإياب على أرضه أمام الدنمارك، بفضل هدف فرانشيسكو ترينكاو في الوقت الإضافي.

وبعد أداء مخيب للمنتخب البرتغالي في يورو 2024، حيث خسر أمام جورجيا، وتأهل بصعوبة بعد ركلات الترجيح ضد سلوفينيا، ثم خرج أمام فرنسا، أظهر رفقاء رونالدو رد فعل إيجابيا في دوري الأمم، حيث ظل متصدرًا مجموعته التي ضمت كرواتيا واسكتلندا وبولندا.

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