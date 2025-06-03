تاريخ مواجهات ألمانيا والبرتغال قبل موقعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره البرتغال، غدا الأربعاء، في ميونخ، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسيجمع نصف النهائي الآخر بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، يوم الخميس المقبل.

موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال

تقام مباراة ألمانيا ضد البرتغال، غدا الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

تاريخ مواجهات منتخبي ألمانيا والبرتغال

التقى منتخبا ألمانيا والبرتغال في 19 مباراة، وفاز المنتخب الألماني في 11 مباراة، بينما فاز المنتخب البرتغالي في 3 مباريات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو منتخب ألمانيا 33 هدفا، بينما سجل لاعبو البرتغال 18 هدفا.

تشكيل ألمانيا لمواجهة البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، جوناثان تاه، أنطونيو روديجر، ميتلشتيت.

خط الوسط: جروس، ليون جوريتسكا، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: سيرجي جنابري، ليروي ساني، أونداف.

تشكيل البرتغال لمواجهة ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمي: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، روبن دياز، سيلفا، نونو مينديز.

خط الوسط: برناردو سيلفا، فيتينيا، جواو نيفيز.

خط الهجوم: برونو فرنانديز، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو.

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