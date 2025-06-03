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رياضة

تاريخ مواجهات منتخبي إسبانيا وفرنسا قبل لقاء نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا وفرنسا، فيتو
إسبانيا وفرنسا، فيتو

يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره فرنسا، بعد غد الخميس، في ألمانيا، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتستضيف ألمانيا منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2025 في نسختها الحالية.

وتشهد منافسات نصف نهائي البطولة القارية مواجهة أخرى تجمع بين ألمانيا والبرتغال لتحديد طرفي المباراة النهائية.

 

تاريخ مواجهات منتخبي إسبانيا وفرنسا 

التقى منتخبا إسبانيا وفرنسا في 37 مباراة سابقا، وحقق المنتخب الإسباني الفوز في 17 لقاء، بينما حقق الديوك الفوز في 13 مباراة، وانتهت 7 مواجهات بنتيجة التعادل.

كما سجل منتخب إسبانيا 64 هدفا، وأحرز المنتخب الفرنسي 39 هدفا.

 

صدام بين لامين يامال وكيليان مبابي

يتصدر الصدام المرتقب بين لامين يامال نجم منتخب إسبانيا وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا المشهد في مواجهة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويتجدد الصراع بين يامال ومبابي بعد موسم شاق بين الثنائي، بعدما قاد يامال فريقه برشلونة لاقتناص لقبي السوبر الإسباني وكأس الملك من أنياب ريال مدريد بانتصارات عريضة، بجانب حسم لقب الدوري الإسباني بعد منافسة قوية مع الريال بقيادة مبابي.

ونجح النجم الفرنسي في حصد لقب هداف الدوري الإسباني في موسمه الأول مع ريال مدريد عقب انتقاله قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية عقده.

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