دوري الأمم الأوروبية، التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا والبرتغال

دوري الأمم الأوروبية، يحتضن ملعب أليانز أرينا مواجهة من العيار الثقيل بين المنتخب الألماني ونظيره البرتغالي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية غدا الأربعاء.

تشكيل ألمانيا لمواجهة البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: كيميتش، تاه، أنطون، ميتلشتيت

خط الوسط: جروس، جوريتسكا، فيرتز

خط الهجوم: جنابري، ساني، أونداف

تشكيل البرتغال لمواجهة ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمي: كوستا

خط الدفاع: دالوت، دياز، سيلفا، مينديز

خط الوسط: برناردو، فيتينيا، جواو نيفيز

خط الهجوم: فرنانديز، جوتا، رونالدو.

وتستضيف ألمانيا منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2025 في نسختها الحالية.

وتشهد منافسات نصف نهائي البطولة القارية مواجهة أخرى تجمع بين إسبانيا وفرنسا لتحديد طرفي المباراة النهائية.

موعد مباراة ألمانيا والبرتغال

ستقام مباراة ألمانيا ضد البرتغال، مساء غدا الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.



وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 11:00 مساء بتوقيت أبوظبي.



القناة الناقلة لمباراة ألمانيا ضد البرتغال

وستبث مباراة ألمانيا أمام البرتغال عبر شبكة "بي إن سبورتس"، وبالتحديد قناة beIN SPORT HD1.

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