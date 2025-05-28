استعدي من الآن، روتين العناية بالبشرة قبل عيد الأضحى

الاستعداد لعيد الأضحى، من بين التحضيرات التي تهتم بها الكثير من النساء والفتيات استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى وعزوماته، هو الظهور ببشرة نضرة ومشرقة تعكس البهجة والاهتمام بالنفس في هذا العيد المبارك.

لذلك، يُصبح من الضروري اتباع روتين خاص للعناية بالبشرة قبل أيام من قدوم العيد، بهدف تحسين مظهرها، ومعالجة مشاكلها، والحفاظ على إشراقتها الطبيعية.

وأكدت خبيرة التجميل هبة محمد، أن الاستعداد لعيد الأضحى لا يقتصر فقط على الملابس الجديدة أو تجهيزات العيد، بل يمتد ليشمل العناية بالبشرة، التي تُعزز الثقة بالنفس وتُضفي مظهرًا مشرقًا وجذابًا، وذلك من خلال الالتزام بروتين يومي وأسبوعي مناسب لنوع البشرة، قبل العيد.

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة التجميل، روتين العناية بالبشرة قبل عيد الأضحى، والذي يشمل خطوات يومية وأسبوعية، بالإضافة إلى نصائح مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار حسب نوع البشرة وظروف الطقس.

أولًا: معرفة نوع البشرة أساس كل روتين ناجح

العناية بالبشرة، فيتو

قبل البدء بأي روتين للعناية بالبشرة، من الضروري معرفة نوع البشرة، سواء كانت:

دهنية: تفرز الزيوت بشكل مفرط وغالبًا ما تعاني من الرؤوس السوداء والحبوب.

جافة: تفتقر إلى الترطيب وتظهر عليها القشور أو الجفاف بسهولة.

مختلطة: تجمع بين المناطق الدهنية (غالبًا في منطقة الجبهة والأنف) والمناطق الجافة (كالخدّين).

حساسة: تتأثر بسهولة بأي منتج أو تغير في الطقس.

فمعرفة نوع البشرة تساعد في اختيار المنتجات المناسبة وتفادي أي تهيّج أو ضرر قبل العيد.

ثانيًا: خطوات روتينية للعناية اليومية قبل العيد

1. تنظيف البشرة (مرتين يوميًا)

التنظيف خطوة أساسية لإزالة الأوساخ، الزيوت، وبقايا المكياج. يفضل استخدام غسول مناسب لنوع البشرة:

للبشرة الدهنية: غسول يحتوي على حمض الساليسيليك.

للبشرة الجافة: غسول لطيف يحتوي على مكونات مرطبة مثل زيت اللوز أو الغلسرين.

للبشرة الحساسة: غسول خالٍ من العطور والكحول.

2. التونر

يُستخدم بعد التنظيف لإعادة توازن الحموضة في البشرة. التونر القابض للمسام مفيد خصوصًا للبشرة الدهنية والمختلطة.

3. السيروم

اختيار السيروم يعتمد على الهدف من العناية:

فيتامين C لتفتيح البشرة وتوحيد لونها.

حمض الهيالورونيك للترطيب العميق.

النياسيناميد للتحكم في الزيوت وتقليل مظهر المسام.

4. الترطيب

حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب. يُفضل استخدام كريم خفيف نهارًا وثقيل ليلًا:

مرطب بتركيبة مائية للبشرة الدهنية.

مرطب غني للبشرة الجافة.

5. واقي الشمس (SPF 30 على الأقل)

من الضروري استخدام واقٍ شمسي كل صباح حتى داخل المنزل، لأن الأشعة فوق البنفسجية تُسبب تصبغات وتجاعيد مبكرة.

ثالثًا: العناية الأسبوعية قبل العيد

1. التقشير (مرة إلى مرتين أسبوعيًا)

يساعد التقشير في إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة. يُمكن استخدام:

مقشرات كيميائية تحتوي على أحماض الألفا هيدروكسي (AHA) للبشرة الحساسة.

مقشرات ميكانيكية (حبوب صغيرة) للبشرة العادية والدهنية.

2. الماسكات الطبيعية أو الجاهزة

ماسك الطين لتنظيف المسام.

ماسك الألوفيرا لتهدئة البشرة.

ماسك العسل والزبادي لتفتيح وترطيب البشرة.

العناية بالبشرة قبل العيد، فيتو

رابعًا: نصائح قبل العيد بأيام

1. تجنب تجريب منتجات جديدة قبل العيد

قد تؤدي بعض المنتجات إلى تهيج أو ظهور بثور، لذلك يُنصح بعدم استخدام أي منتج جديد قبل العيد بأسبوع على الأقل.

2. الاهتمام بالنوم والتغذية

قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على نضارة البشرة. كذلك، التغذية المتوازنة الغنية بالخضروات والفواكه وشرب كميات كافية من الماء يُحدث فرقًا كبيرًا في المظهر العام للبشرة.

3. تجنب إزالة الشعر في آخر لحظة

يفضل إزالة الشعر قبل العيد بيومين لتفادي تهيج البشرة أو ظهور الحبوب.

4. الذهاب إلى جلسة تنظيف البشرة (Facial) قبل العيد بأسبوع

تنظيف البشرة في الصالون يساعد على تفتيح المسام وإزالة الرؤوس السوداء. ولكن يُفضل عمل ذلك قبل العيد بعدة أيام لمنح البشرة فرصة للتهدئة.

خامسًا: نصائح خاصة بموسم الصيف

يتزامن عيد الأضحى مع موسم الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، مما يجعل البشرة عرضة للتعرق والدهون. لذلك، من الضروري اتباع الآتي:

استخدام مناديل ماصة للزيوت.

تجنب المكياج الثقيل خلال النهار.

غسل الوجه بالماء البارد عدة مرات في اليوم.

شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا.

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