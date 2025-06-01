رئيس جامعة القناة يهنئ فريقا طبيا لنجاح جراحة معقدة لاستئصال ورم ضخم بالمثانة

أعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن خالص تهنئته وتقديره لفريق جراحة الأورام بمستشفيات الجامعة، وذلك عقب نجاحهم في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة ضمن جراحات الحوض الكبرى، تم خلالها استئصال ورم ضخم بالحوض والمثانة بلغ حجمه 15×13 سم، مع استئصال الغدد الليمفاوية وتحويل مسار مجرى البول.

قدرات فائقة لجراحي جامعة قناة السويس

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن هذا النجاح يعكس ما تتمتع به المستشفيات الجامعية من كوادر طبية وجراحية متميزة، وقدرة فائقة على التعامل مع أدق الحالات وأكثرها تعقيدًا، مشيرًا إلى أن العملية أُجريت تحت إشراف عام من الدكتور أحمد أنور عبدالغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والذي يولي دعمًا كبيرًا ومباشرًا لكافة الفرق الطبية لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.

المشرفون على إجراء الجراحة

وقد أشرف على العملية الدكتور عماد نعيم حكام، رئيس قسم جراحة الأورام، وقاد الفريق الجراحي الدكتور أحمد جمعة، أستاذ جراحة الأورام، وشاركه كل من الدكتور أيمن جمعة، مدرس جراحة الأورام، والدكتور عمر منسي، مدرس مساعد جراحة الأورام، والدكتورة جيداء حسن، مدرس مساعد جراحة الأورام، والدكتورة إيريني عماد، طبيب مقيم جراحة الأورام، والدكتور أحمد عبد الرحمن، طبيب مقيم جراحة الأورام.

أعضاء الفريق الطبي

كما ضم الفريق الطبي فريقًا متميزًا من أطباء التخدير والعناية المركزة، برئاسة الدكتورة ياسمين عامر، مدرس التخدير والعناية المركزة، بمشاركة الدكتور عمر صلاح، مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، والدكتورة تقى أحمد، طبيب مقيم التخدير والعناية المركزة.

وشارك في العملية فريق التمريض المكون من محمود محمد رشاد، وسامح سلامة محمد، اللذين كان لهما دور بارز في تقديم الدعم الفني أثناء الجراحة.

وأكد رئيس جامعة القناة، على أن مستشفيات جامعة قناة السويس تواصل رسالتها في تقديم خدمات صحية متميزة، وتطوير أداء الفرق الطبية في التخصصات الدقيقة، لا سيما في جراحات الأورام والحالات الحرجة، في ظل ما تشهده الجامعة من تطور مستمر في إمكاناتها وتجهيزاتها، بما يليق بمكانتها كصرح طبي وعلمي يخدم إقليم القناة وسيناء.

وتقدم قسم جراحة الأورام بالشكر والتقدير للدكتور ناصر مندور على دعمه المستمر للمستشفيات الجامعية وللدكتور أحمد أنور عبدالغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد مهدي، نائب مدير المستشفى الجامعي ومدير العمليات، على توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لإنجاح هذه العملية المعقدة.

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