سياحة وفنادق جامعة القناة تنظم الملتقى التوظيفي السادس

تنظم كلية السياحة والفنادق بـجامعة قناة السويس، بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة متابعة الخريجين الملتقى التوظيفي السادس لعام 2025.

موعد إقامة الملتقى

ويقام الملتقى يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بمقر الكلية داخل الحرم الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيفين جلال، عميد كلية السياحة والفنادق، وإشراف تنفيذي من الدكتورة سمر مصلح، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أبرز الجهات المشاركة في الملتقى



ويشهد الملتقى هذا العام مشاركة واسعة من جهات متعددة وتخصصات متنوعة، من أبرزها: فنادق خمس نجوم، قرى سياحية، شركات سفر وتنظيم رحلات، مطاعم سياحية عالمية، شركات اتصالات كبرى، وشركات استثمار عقاري.

كما يتضمن الملتقى مقابلات توظيف فورية، وتقديم فرص تدريبية حقيقية، بالإضافة إلى جلسات استشارية ومهنية مباشرة مع نخبة من خبراء قطاع السياحة والفنادق، مما يعزز من فرص الحضور في الحصول على وظائف مناسبة أو تدريب فعّال.

شديدات على الحضور لأهمية الفرص المتاحة

ويؤكد الكلية أن الملتقى أن الدعوة مفتوحة لجميع طلاب الكلية وخريجيها، وكذلك لكل الباحثين عن فرص جديدة في مجالات السياحة والضيافة، مشددين على أهمية الحضور للاستفادة من الفرص المتاحة.



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