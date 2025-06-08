الفراعنة يتألقون في الدوري الإنجليزي.. مرموش يخطف الأضواء في نصف موسم مع مانشستر سيتي.. ومحمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

شهد موسم 2024-2025 تألقًا لافتًا للثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، حيث يتربعان على قمة اللاعبين الأفارقة والعرب في الدوريات الأوروبية الكبرى.

صلاح يواصل كتابة التاريخ ومرموش يطارده

وواصل صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول، ويبرز عمر مرموش كنجم صاعد يسير على خطى مواطنه، محققًا أرقامًا تجعله تحت أنظار كبرى الأندية الأوروبية.

محمد صلاح، نجم ليفربول، قدم موسم 2024-2025 بمستوى استثنائي، حيث قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث حقق أرقاما مميزة مثل:

الأهداف: سجل 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي، متصدرًا قائمة الهدافين وحاصدًا جائزة الحذاء الذهبي.

التمريرات الحاسمة: قدم 18 تمريرة حاسمة، ليتوج كأفضل صانع ألعاب في البريميرليج.

المساهمات التهديفية: ساهم في 47 هدفًا (تسجيل وصناعة) في الدوري الإنجليزي، معادلًا رقم أسطورتي الدوري آلان شيرار وأندي كول.



إجمالي المساهمات: 38 مساهمة تهديفية (تسجيل وصناعة) في 28 مباراة بجميع البطولات، ليتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في الدوريات الخمس الكبرى.

الجوائز: حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، جائزة أفضل صانع ألعاب، وجائزة رابطة النقاد الرياضيين، بالإضافة إلى تواجده في التشكيل المثالي للموسم.

صلاح، الملقب بـ"الملك المصري"، أثبت مرة أخرى أنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث أصبح أول لاعب يفوز بجوائز أفضل لاعب، هداف، وصانع ألعاب في موسم واحد.



عمر مرموش يخطف الأضواء



عمر مرموش، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025، قدم أداءً مذهلًا جعله يُقارن بمحمد صلاح، وتبرز إحصائياته في موسم 2024-2025 تفوقه كالتالي:

الأهداف: سجل 22 هدفًا في 33 مباراة بجميع البطولات (13 هدفًا في البوندسليجا مع فرانكفورت و7 أهداف في البريميرليج مع مانشستر سيتي).

التمريرات الحاسمة: قدم 9 تمريرات حاسمة (10 في البوندسليجا و3 مع مانشستر سيتي).

المساهمات التهديفية: ساهم في 31 هدفًا (تسجيل وصناعة) في 24 مباراة.

محمد صلاح



الجوائز: فاز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025 عن هدفه أمام بورنموث، ليصبح ثاني مصري يحقق هذا الإنجاز بعد صلاح.

أرقام مميزة: في البوندسليجا، تصدر قائمة الهدافين مؤقتًا برصيد 8 أهداف في أول 6 جولات، وسجل هاتريك تاريخي مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل. كما تفوق في المراوغات والصراعات البدنية، حيث فاز بـ54% من الصراعات الثنائية وسجل سرعة قصوى بلغت 35.8 كم/س.

مرموش، الذي وصفه بيتر كراوتش بأنه "أحدث تأثيرًا فوريًا" مع مانشستر سيتي، أظهر قدرات هجومية متنوعة، من التسجيل من كرات ثابتة إلى صناعة الأهداف، مما جعله محط أنظار أرسنال وتشيلسي قبل انتقاله إلى السيتي.



على خطى صلاح

ويعتبر صلاح ومرموش هما الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الخمس الكبرى، حيث ساهما معًا في 69 هدفًا (38 لصلاح و31 لمرموش).

وكلاهما يمتلك القدرة على التسجيل والصناعة، مع تفوق مرموش في المراوغات على صلاح في 2024 وتألق صلاح في الاستمرارية والأرقام القياسية.

ويحتاج مرموش إلى الاستمرارية مع مانشستر سيتي لتثبيت مكانته كنجم عالمي، مع توقعات بأن يكون خليفة صلاح في قيادة الكرة المصرية.

ويجمع الثنائي المصري الاستثنائي محمد صلاح وعمر مرموش بين الموهبة، الإحصائيات القياسية، والتأثير الكبير في الدوريات الأوروبية. وبينما يواصل صلاح ترسيخ إرثه كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ البريميرليج، يبرز مرموش كنجم واعد يسير على خطاه، مع أرقام وإنجازات تجعل منه مرشحًا لتحقيق المزيد في المستقبل. هذا الموسم يؤكد أن الكرة المصرية تعيش عصرها الذهبي، بقيادة هذا الثنائي الرائع.





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