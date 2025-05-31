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رياضة

اتحاد الكرة يهنئ عمر مرموش بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

مرموش، حرص الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على تهنئة عمر مرموش جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تتويج بجائزة أفضل هدف في الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم المنتهى 2024 - 2025 

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة مرموش معلقا عليها “نهنئ نجم منتخبنا الوطني عمر مرموش لفوزه بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز” 

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

هدف خيالي لـ مرموش في شباك بورنموث

هدف مرموش  الذي منحه الجائزة سجله لصالح مانشستر سيتي في شباك بورنموث بالدقيقة 13 من  اللقاء بتصويبة صاروخية لا تصد ولا ترد.

سرعة هدف عمر مرموش 

وكشف مانشستر سيتي عبر حسابه بموقع إكس عن سرعة تسديدة عمر مرموش في هدفه الأول بمباراة بورنموث والتي بلغت 38 كيلو مترا في الساعة.

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