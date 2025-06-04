وفاة مراقب في امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من اللجنة النقابية بالمحمودية فى محافظة البحيرة، يفيد بوفاة ابراهيم السعيد عز الدين، معلم فني صناعي، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تجهيز أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، بكنترول لجنة مدرسة المحمودية الصناعية بنات، والمنتدب من مدرسة المحلة الميكانيكية بالغربية.

وفاة مراقب فى امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة

وعلى الفور قام نقيب المعلمين، بتكليف أعضاء اللجنة النقابية بالمحمودية، بسرعة انهاء الاجراءات، لنقل جثمان الفقيد لمدينة المحلة الكبرى، حيث تواجد أعضاء اللجنة النقابية منذ السادسة صباح اليوم فى المستشفى التى نقل إليها جثمان المعلم الفقيد لإنهاء كافة الإجراءات.

نقابة المعلمين توجه بمساندة أسرته وسرعة صرف مستحقاته المالية

كما وجه نقيب المعلمين، محمد سيف النصر رئيس النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، بالاستعداد لاستقبال جثمان الفقيد، ومساندة أسرته فى هذه الظروف العصيبة، مشددا على سرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بالمعلم وتسليمها إلى أسرته في أسرع وقت ممكن.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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