الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وفاة مراقب في امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة

خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من اللجنة النقابية بالمحمودية فى محافظة البحيرة، يفيد بوفاة ابراهيم السعيد عز الدين، معلم فني صناعي، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تجهيز أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، بكنترول لجنة مدرسة المحمودية الصناعية بنات، والمنتدب من مدرسة المحلة الميكانيكية بالغربية.

وفاة مراقب فى امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة 

وعلى الفور قام نقيب المعلمين، بتكليف أعضاء اللجنة النقابية بالمحمودية، بسرعة انهاء الاجراءات، لنقل جثمان الفقيد لمدينة المحلة الكبرى، حيث تواجد أعضاء اللجنة النقابية منذ السادسة صباح اليوم فى المستشفى التى نقل إليها جثمان المعلم الفقيد لإنهاء كافة الإجراءات.

نقابة المعلمين توجه بمساندة أسرته وسرعة صرف مستحقاته المالية

كما وجه نقيب المعلمين، محمد سيف النصر رئيس النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، بالاستعداد لاستقبال جثمان الفقيد، ومساندة أسرته فى هذه الظروف العصيبة، مشددا على سرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بالمعلم وتسليمها إلى أسرته في أسرع وقت ممكن.

نقابة المعلمين تحذر من التعامل مع أشخاص غير مسؤولين بصندوق الزمالة

نقابة المعلمين بملوي تكرم 618 حافظًا للقرآن الكريم في المنيا (صور)

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة مراقب امتحانات الدبلومات الفنية قيب المعلمين محافظة البحيرة

مواد متعلقة

نقابة المعلمين تحذر من التعامل مع أشخاص غير مسؤولين بصندوق الزمالة

وكيل نقابة المعلمين: مصر وفرت ملاذا آمنا للطلاب الوافدين من مناطق النزاع

صرف دفعة معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة الثلاثاء المقبل

سقط على الأرض أثناء شرح الدرس، حزن بالمنيا على وفاة معلم انجليزي أثناء العمل

الأكثر قراءة

فرص عمل للشباب، نص القرار الجمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

غضب بين شباب الأطباء بعد وفاة علي جلال نائب العظام بأسيوط: عمل لمدة شهر بدون راحة

عبد الحليم علام يصدر قرارًا بشأن واقعة مقتل محامي كفر الشيخ

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على تيليجرام

قهر وظيفي أم أسباب أخرى، العثور على جثة طبيب بمستشفى جامعة أسيوط غريقا يثير الجدل في المنظومة الطبية

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رحلة القلوب إلى منى، فضائل ومناسك الحجاج في يوم التروية

الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية