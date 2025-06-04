الأربعاء 04 يونيو 2025
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تشكيل لجنة لمنع ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع في أسوان

لجنة منع ذبح الاضحية
لجنة منع ذبح الاضحية فى شوارع اسوان

قرر اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشكيل لجنة للإشراف على عمليات التداول الصحى للحوم الأضاحي والتخلص الآمن من مخلفاتها ومتابعة أعمال النظافة لمواقع الذبح، مع تفعيل الدور الرقابى فى منع ذبح لحوم الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة اللحوم، وللحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحي.

اتخاذ الإجراءات الحازمة 

وشدد على مسئولى المحليات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الحازمة ضد كل من يخالف قرار منع الذبح فى الشوارع والأماكن العامة بعيدًا عن المجازر الحكومية حيث سيتم توقيع غرامات مالية رادعة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام اللواء أيمن الشريف تقوم بالإشراف المباشر على تخصيص أماكن إضافية مناسبة للذبح، بجانب المجازر العمومية ويتوافر فيها الاشتراطات الصحية، ومتصلة بشبكات الصرف الصحى.

وأضاف أنه يتم بالتوازى إلزام كافة العاملين بمحال الجزارة والمواطنين فى الأماكن المصرح بها بالذبح بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم خلال عمليات الذبح والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة بيئيًا فى الأماكن المخصصة لها قبل مرور 24 ساعة ونقلها للمدافن الصحية وذلك من خلال الشركات المتعاقد معها أو الجهات التابعة للمحافظة، مع التخلص من الجلود والعظام، والمتابعة اليومية لأعمال النظافة العامة، والتنسيق مع المواطنين للجمع الفورى لأى مخلفات للحفاظ على الصحة العامة.

وتابع محافظ أسوان أنه تم توجيه مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعه مكى لتجهيز 13 مجزر لإستقبال ذبح الأضاحى بالمجان خلال أيام العيد، مع دعمها بأطقم الأطباء البيطريين لتقديم خدمات الذبح بشكل كامل، والتوعية الإرشادية المطلوبة، مكلفًا بأن يتوازى مع ذلك التأكيد على توفير إحتياجات المجازر من العمالة اللازمة وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، وكذا توفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات أولًا بأول حفاظًا على سلامة اللحوم، واستمرار العمل بالمجازر على مدار الـ 24 ساعة، وعمل نوبتجية بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن للتسهيل على المواطنين فى ذبح الأضاحى واستلامها في أقل وقت.

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​ أسوان اللواء إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان الاضحية عيد الأضحى غرامات

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