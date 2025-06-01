الأحد 01 يونيو 2025
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محافظات

تحقيق 90 % من المستهدف، توريد 440 ألفا و25 طن قمح إلى صوامع أسوان

توريد القمح فى أسوان
توريد القمح فى أسوان

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توريد محصول القمح بالصوامع والشون والبناكر، والتى وصلت إلى 440 ألف و25 طن حتى الآن وبنسبة 90 % منذ إنطلاق الموسم فى منتصف إبريل الماضى، ومع زيادة المساحات المنزرعة من هذا المحصول الاستراتيجى بإجمالى 409 آلاف و547 فدانا.

الجهود المكثفة لزيادة معدلات توريد القمح 

يأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة لزيادة معدلات توريد كميات القمح لموسم الحصاد للعام الحالى 2025 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى.

أضاف أن أهمية تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضى الزراعية المنزرعة بالقمح من خلال اللجان التي تم تشكيلها على مستوى كل وحدة محلية، ليتوازي ذلك مع زيادة جهود التوعية للمزارعين لتوريد كميات القمح، مع التأكد من مراعاة كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه وفقًا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال لكافة المسئولين يتم توفير مناخ تنافسي للمزارعين لتشجيعهم وحثهم لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام.

أشار إلى أن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 149 ألفا و475 طنا داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة، فيما تم توريد 290 ألفا و550 طنا داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لاستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا.

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​ أسوان الحصاد القمح توريد موسم

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