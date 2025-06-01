محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لجان الامتحانات بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة، والتى تضم 605 طلاب وطالبة بواقع 30 لجنة امتحانية تشمل طالبات المدرسة، بجانب طلاب مدارس السلام أكاديمى وعبد الحميد عبد الغفور.

المتابعة المستمرة لامتحانات نهاية العام الدراسى

ويأتى ذلك فى ضوء المتابعة المستمرة والاطمئنان على انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسى 2024 / 2025 للشهادة الإعدادية.

كما تفقد المحافظ العملية الإمتحانية داخل مدرسة أحمد طه حسين، والتى تضم 176 طالبا وطالبة داخل 10 لجان امتحانية من بينهم لجنة خاصة لطالب لديه توحد، وأخر لديه إصابة، وذلك من إجمالى 189 لجنة تضم 27 ألفا و927 طالبا وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

ورافق محافظ أسوان خلال جولته محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم، واطمأن الدكتور إسماعيل كمال على أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للامتحانات فى سهولة ويسر، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة ومبردات المياه حفاظًا على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية.

كما وجه بضرورة أن يتوازى مع ذلك الإستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس، بجانب انتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة.

فيما أشار محمود بدوى إلى أن اللجان الإمتحانية تضم 55 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و15 لجنة بإدارة دراو التعليمية، و15 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية، و54 لجنة بإدارة كوم أمبو التعليمية، و50 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.

أضاف أن تم تجهيز جميع اللجان والأوراق الإدارية الخاصة بسير الامتحانات، مع التشديد على عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول ومنع الغش، وتم أيضًا تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية لتلقى أى شكاوى، وتم بالتوازى تجهيز مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة.

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