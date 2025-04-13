الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

وكيل نقابة المعلمين: مصر وفرت ملاذا آمنا للطلاب الوافدين من مناطق النزاع

مؤتمر نقابة المعلمين،
مؤتمر نقابة المعلمين، فيتو

أكد محمد عبد الله وكيل نقابة المعلمين، أن مصر وفرت على مدى السنوات السابقة ومازالت، ملاذا آمنا  للطلاب الوافدين من مناطق النزاع، وقامت بدور قيادي فى المنطقة العربية والشرق الأوسط؛ إيمانًا منها بأهمية التعليم وضرورة توفيره للجميع.

 

المؤتمر الدولى السابع بعنوان "التعليم فى مناطق الصراع - التحديات والحلول"

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولى السابع بعنوان "التعليم فى مناطق الصراع - التحديات والحلول"، والذى تنظمه المنظمة "الدولية للتربية" Education International، على مدار يومين، وتستضيفه نقابة المعلمين المصرية، بحضور خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وعدد كبير من الوفود الدولية فى مجال التعليم.

ووجه وكيل نقابة المعلمين التحية للشعب الفلسطينى الذي يواجه أصعب الظروف بسبب الموت والدمار تحت وطأة الاحتلال، ويقفون بكل شجاعة مدافعين عن أرضهم ضد المحتل.

وأضاف أن هذا المؤتمر المهم يناقش عدة قضايا محورية، يأتي على رأسها قضية الوصول إلى التعليم في مناطق النزاعات، واستراتيجيات التغلب عليها، وسوف يتخذ إجراءات تضمن وصول التعليم للطلاب فى أصعب الظروف.

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وقال محمد عبد الله: إن توفير التعليم فى ظل الصراعات والحروب أمر صعب للغاية، لذلك وحد النقابيون جهودهم حول العالم من خلال المنظمة العالمية للتربية، لدعوة المجتمع الدولى للاستثمار فى التعليم وضمان حقوق المعلمين.

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