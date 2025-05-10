السبت 10 مايو 2025
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نقابة المعلمين بملوي تكرم 618 حافظًا للقرآن الكريم في المنيا (صور)

نقابة المعلمين بملوي
نقابة المعلمين بملوي تكريم حفظة القرآن الكريم، فيتو

احتفلت نقابة المعلمين بملوي وديرمواس جنوب محافظة المنيا بتكريم حفظة القرآن الكريم من المعلمين وأبناء المعلمين في فعالية مميزة، حيث تم تكريم 618 حافظًا وحافظة. 

نقابة المعلمين تكريم 618 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم 

نقابة المعلمين بملوي تكريم حفظة القرآن الكريم، فيتو 
نقابة المعلمين بملوي تكريم حفظة القرآن الكريم، فيتو 

ترأس الاحتفال، أحمد محمد أحمد"حماده النقيب"، نقيب المعلمين بملوي وديرمواس جنوب محافظة المنيا، الذي أشاد بالجهود المبذولة من قبل المعلمين والطلاب في حفظ القرآن. 

نقابة المعلمين بملوي 

 

وأكد النقيب، أن هذه الفعالية تعكس التزام النقابة بدعم التعليم الديني وتشجيع الشباب على الالتزام بالقيم الإسلامية.

نقابة المعلمين بملوي تكريم حفظة القرآن الكريم، فيتو 
نقابة المعلمين بملوي تكريم حفظة القرآن الكريم، فيتو 

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة وأولياء الأمور، الذين أبدوا فخرهم بإنجازات أبنائهم، كما تم تقديم شهادات تقدير وهدايا رمزية للمكرمين، مما أضفى جوًا من البهجة والاحتفال.

نقابة المعلمين بملوي تكريم حفظة القرآن الكريم، فيتو 
نقابة المعلمين بملوي تكريم حفظة القرآن الكريم، فيتو 

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي النقابة لتعزيز الثقافة القرآنية في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بأهمية حفظ القرآن الكريم. 

ويأمل العاملين بنقابة المعلمين، أن تكون هذه الخطوة حافزًا للعديد من الطلاب لتحقيق إنجازات مماثلة في المستقبل.

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