الأربعاء 05 مارس 2025
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سقط على الأرض أثناء شرح الدرس، حزن بالمنيا على وفاة معلم انجليزي أثناء العمل

وفاة معلم انجليزي
وفاة معلم انجليزي أثناء العمل في المنيا

سيطرت حالة من الحزن على أهالي المنيا، وذلك بعد وفاة أحمد رجب معلم لغة انجليزية، أثناء العمل داخل مدرسة 25 يناير الإعدادية بنات في مدينة المنيا.

سقط على الأرض أثناء الحصة، حزن بالمنيا على وفاة معلم انجليزي أثناء العمل

وسقط كبير معلمي اللغة الانجليزية خلال شرحه الدرسة مغشيا عليه، وقد حاول الطلاب إنقاذ بعدما سرعوا خارج الفصل من أجل الاستغاثة بالمعلمين الذين هرعوا الي الفصل وقاموا بإخراج الطلاب من أجل محاولة إفاقته ولكن كان قد فارق الحياة.

وفاة معلم انجليزي أثناء العمل في المنيا 

وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي من قبل هيئة الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال عدد الطلاب، أن الراحل كان صائم رمضان وقبل وفاة كان يشرح لهم الدرس بوجه البشوش المعتاد ولكن سقط على الأرض بشكل مفاجئ ليفارق الحياة.

وتحول موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى سرادق عزاء حزنا على وفاة أحمد رجب البالغ من العمر 57 عام.

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