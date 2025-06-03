الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

غدا بدء التصعيد، رئيس بعثة الحج يتفقد مخيمات حجاج القرعة في عرفات ومنى

رئيس بعثة الحج يتفقد
رئيس بعثة الحج يتفقد مخيمات حجاج القرعة في عرفات ومنى

تجهيزات جديدة أعدتها وزارة الداخلية لحجاج بعثة القرعة كشف عنها مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج خلال جولته التفقدية بمخيمات البعثة في مشعري عرفات ومنى، ومن المقرر أن يتم تصعيد الحجاج غدا إلى صعيد عرفات الطاهر.

وكشف رئيس البعثة خلال جولته عن أن تلك التجهيزات تشمل تكييفات فريون ومراوح و"صوفا بد" ومخدات وأغطية بالإضافة إلى تطوير الحمامات وتجهيز حمامات وممرات خاصة للكراسي المتحركة بالإضافة الى استراحات جلوس مكيفة. 

وأشار إلى أن بعثة الحج قامت بالتنسيق مع السلطات السعودية وتمكنت من الحصول على مواقع متميزة لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات بالقرب من مسجد نمرة ومن أماكن المشاعر فى منى للتسهيل على الحجاج المصريين رمي الجمرات خلال ايام التشريق.

وكشف أنه تم تركيب مظلات أمام المخيمات لمواجهة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة بما يضمن سلامة الحجاج خلال أداء مناسك الحج.

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كما تفقد رئيس  بعثة الحج  مخيمات منى التي أكملت تجهيزاتها لمبيت الحجاج خلال أيام التشريق بمنى حيث تم رفع كفاءة المخيمات وتزويدها بأعداد كبيرة من التكييفات والمراوح بالإضافة إلى التكيفات المركزية فضلا عن مطابخ لتوفير الوجبات الساخنة للحجاج بجودة كبيرة مع الحرص علي قربها من جسر الجمرات.

وأكد أن وزارة الداخلية اهتمت بتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمنطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى.

وأشار إلى ان وزارة الداخلية أولت اهتماما خاصا بالخدمة الغذائية التى يحتاجها الحاج خلال تأديته للمناسك، حيث تم اختيار الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن بعناية فائقة بما يضمن احتوائها على مختلف العناصر الغذائية اللازمة للحاج، خلال الإقامة بمشعري عرفات ومنى.

ومن جهة أخرى، تقوم بعثة القرعة غدا الأربعاء بتصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات الطاهر.
وخصصت بعثة القرعة حافلات حديثة ومكيفة مزودة بأجهزة التتبع وتحديد الموقع "جى بى إس" لمتابعة حركة التنقل لبعثة الحج لضمان التزام السائقين بخطوط السير، وكذا إرشادهم فى حالة خروجهم عن خطوط السير المقررة.

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