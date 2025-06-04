ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-6-2025 بالفيوم

شهدت أسواق الفراخ البيضاءفي الفيوم، إنتاج المزارع، ارتفاعا جديدا، اليوم الأربعاء، وبلغت الزيادة في الأسعار 3 جنيهات عن اسعار أمس، وصاحبها ارتفاع في اسعار مشتقات الدواجن، تراوح بين 3 و5 جنيهات.

وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء انتاج المزارع ما بين 78 و88 جنيها للكيلو، بينما تراوحت اسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 73 و77 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 93 و108 جنيهات، وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 89 جنيه، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80 و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الارنب البلدي 100 جنيه، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 150 و160 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 190 و195 جنيها وفي السوبر ماركت سجل 210 جنيها، وكيلو الاوراك 88 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 78 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 175 جنيها، كيلو حمام كداب 145 جنيها، كيلو كبدة صافى 125 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 190 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 190 جنيها، كيلو شاورما دبورية 90 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 190 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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