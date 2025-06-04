الأربعاء 04 يونيو 2025
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صحة ومرأة

للتنظيف قبل العيد، خلطة طبيعية وآمنة لتذويب دهون المطبخ

دهون المطبخ
دهون المطبخ

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تحرص الكثير من ربات البيوت على تنظيف المطبخ بعمق، خاصة إزالة الدهون المتراكمة على الأسطح والأفران والجدران.

ولأن المواد الكيميائية قد تكون مضرة بالصحة وتترك رائحة مزعجة، تبحث بعض ربات البيوت عن خلطة طبيعية وآمنة وفعالة للتخلص من دهون المطبخ.

 

خلطة طبيعية وآمنة لتذويب دهون المطبخ

وتقدم فاطمة الزهراء محمد خبيرة التدبير المنزلي، خلطة طبيعية وآمنة لتذويب دهون المطبخ للتنظيف قبل العيد.

المكونات:

كوب من الخل الأبيض

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)

ملعقة صغيرة من سائل الجلي الطبيعي أو أي نوع خفيف

نصف كوب عصير ليمون طبيعي

كوب ماء دافئ

بخاخة (زجاجة رش)

طريقة التحضير:

  • في وعاء، اخلطي الماء الدافئ مع الخل وعصير الليمون.
  • أضيفي سائل الجلي وحركي جيدًا.
  • أضيفي بيكربونات الصوديوم تدريجيا (ستلاحظين فوران بسيط، وهذا طبيعي).
  • بعد أن يهدأ الخليط، اسكبيه في زجاجة الرش.
  • رشي الخلطة مباشرة على الأماكن المليئة بالدهون مثل الفرن، شفاط المطبخ، جدران فوق الغاز، أو حتى البلاط.
  • اتركي الخليط لمدة 10 – 15 دقيقة ليعمل على تفكيك الدهون.
  • استخدمي إسفنجة أو فرشاة ناعمة وافركي بلطف.
  • امسحي بقطعة قماش مبلولة بالماء الدافئ.
  • في حال وجود بقع عنيدة، كرري العملية مرة أخرى.
  • هذه الوصفة آمنة على اليدين ولا تسبب حساسية.
  • لا تترك رائحة كيميائية مزعجة.
  • الليمون والخل يعملان كمطهر طبيعي.
  • تذيب الدهون بسهولة دون الحاجة للفرك القوي.
  • للمحافظة على نظافة المطبخ بعد التنظيف، يمكن استخدام نفس الخلطة مرة أسبوعيًّا كمنظف وقائي خفيف.
خلطة طبيعية وآمنة لتذويب دهون المطبخ 
خلطة طبيعية وآمنة لتذويب دهون المطبخ 

وأعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا والموافق يوم الجمعة 2025 / 6 / 6 م.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 

وفيما يلى مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:19

الجيزة: 6:19

الاسكندرية: 6:21

بورسعيد:6:11

السويس: 6:13

العريش: 6:06

الطور: 6:13

سانت كاترين:6:11

طابا: 6:05

شرم الشيخ: 6:11

دمنهور: 6:19

طنطا: 6:18

المنصورة:6:16

الزقازيق:6:16

بنها:6:18

شبين الكوم: 6:18

كفر الشيخ:6:17

الفيوم: 6:22

بنى سويف: 6:21

المنيا: 6:25

أسيوط:6:25

سوهاج: 6:25

قنا: 6:21

أسوان:6:25

أبو سمبل: 6:34

مرسى مطروح:6:31

الغردقة: 6:15

الخارجة: 6:33

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أخبار مصر اليوم، الحكومة تتحرك لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة، و366 ساحة لأداء صلاة العيد بالقاهرة

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366 ساحة لأداء صلاة العيد بالقاهرة

 

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دهون المطبخ العيد عيد الأضحي المبارك خلطة طبيعية وآمنة لتذويب دهون المطبخ صلاة العيد التنظيف فاطمة الزهراء محمد

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