الثلاثاء 03 يونيو 2025
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366 ساحة لأداء صلاة العيد بالقاهرة

صلاة عيد الاضحى المبارك،
صلاة عيد الاضحى المبارك، فيتو
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شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك تحت إشراف قيادات المديرية وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة، مع عمل غرفة عمليات من قيادات المديرية لمتابعة صلاة العيد والساحات المعتمدة  .

 

 

أوقاف الدقهلية: لدينا 6970 مسجدا وجهزنا 550 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

أوقاف الأقصر: اعتماد 54 ساحة و1569 مسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى


وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه تم تخصيص ٣٦٦ ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة، مع تكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.

 

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا والموافق يوم الجمعة 2025 / 6 / 6 م.


وفيما يلى مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:19

الجيزة: 6:19

الاسكندرية: 6:21

بورسعيد:6:11

السويس: 6:13

العريش: 6:06

الطور: 6:13

سانت كاترين:6:11

طابا: 6:05

شرم الشيخ: 6:11

دمنهور: 6:19

طنطا: 6:18

المنصورة:6:16

الزقازيق:6:16

بنها:6:18

شبين الكوم: 6:18

كفر الشيخ:6:17

الفيوم: 6:22

بنى سويف: 6:21

المنيا: 6:25

أسيوط:6:25

سوهاج: 6:25

قنا: 6:21

أسوان:6:25

أبو سمبل: 6:34

مرسى مطروح:6:31

الغردقة: 6:15

الخارجة: 6:33
 

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