الخارجية السورية: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية

أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، بيانًا حول إعلان تل أبيب سقوط مقذوفين أطلقا من سوريا، في مناطق غير مأهولة بإسرائيل.



وقالت الخارجية السورية في بيان: "ندين بشدة القصف الإسرائيلي لقرى وبلدات في محافظة درعا مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة".

وأضاف البيان: "نؤكد أننا لم نتثبت بعد من الأنباء المتداولة عن القصف باتجاه الجانب الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى وجود "أطراف قد تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة"، مشددا على أن سوريا لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة.

ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات، وإلى دعم الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا والمنطقة".

وكان وزير دفاع الكيان الصهيوني يسرائيل كاتس، قد قال: "نعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤولًا بشكل مباشر عن كل تهديد وإطلاق نار باتجاه إسرائيل. الرد الكامل سيأتي في أقرب وقت ممكن".

وأفاد جيش الاحتلال بأنه قصف جنوب سوريا مساء أمس بعدما أعلن أن مقذوفين أطلقا من البلد المذكور في اتجاه الأراضي الإسرائيلية سقطا في مناطق غير مأهولة من دون أن يسفرا عن أضرار.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أنه "قبل وقت قصير، قصفت مدفعيته جنوب سوريا بعد إطلاق مقذوفين في اتجاه أراضي إسرائيل".

ووفق البيان فإنه "إثر إطلاق صفارات الإنذار في حاسبين ورمات ماغشيميم في الساعة 21:36، تم رصد مقذوفين يعبران من سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية قبل أن يسقطا في مناطق غير مأهولة".

وتقع حاسبين ورمات ماغشيميم في جنوب هضبة الجولان التي احتلتها اسرائيل في 1967 وأعلنت ضمها في 1981.

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