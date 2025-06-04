الأربعاء 04 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي ينشر صورا جديدة من إعلان تقديم صفقة بن رمضان

محمد علي بن رمضان،
محمد علي بن رمضان، فيتو

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا جديدة من إعلان التعاقد مع خط الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فرينكافورسي المجري. 

وعلقت صفحة الأهلي قائلة: "بن رمضان في نادي القرن". 

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

بداية مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية

يفتتح فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأرض والجمهور ثم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كلًّا من: إنتر ميامي الأمريكي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامى الأمريكي فى كأس العالم للأندية 

مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع تقام  فى الساعة 8:00  مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

 

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 

 الأهلي ضد إنتر ميامي-  الأحد 15 يونيو (3 فجرًا بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.
الأهلي ضد بالميراس  - الخميس 19 يونيو (7 مساء بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي ضد بورتو- الثلاثاء 24 يونيو (4 فجرًا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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الأهلي محمد علي بن رمضان فرينكافورسي المجري باتشوكا كأس العالم للأندية إنتر ميامي الأمريكي

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