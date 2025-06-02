الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية جنوب خان يونس

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف دبابة إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

 

أحدث إحصاء لضحايا الاحتلال الإسرائيلي على غزة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتقاء 52 شهيدا و503 مصابين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت صحة غزة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54,470 ألف شهيد و124,693 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

 

غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

واستشهد 8 فلسطينيين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على شمالي قطاع غزة.

وأدى ذلك إلى ارتقاء 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات الإنسانية في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتائب القسام حماس قطاع غزة غزة خان يونس العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

مدير صحة غزة يعلن استشهاد 10 أشخاص من أفراد عائلة شقيقته

تفاخر بقتل 600 فلسطيني في غزة، جندي بجيش الاحتلال يثير صدمة وغضب النشطاء (فيديو)

54470 شهيدا، أحدث إحصاء لضحايا الاحتلال الإسرائيلي على غزة

كتائب القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين ببيت لاهيا

الأكثر قراءة

اسكت من فضلك، سبب مغادرة ممثل الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

بعد تحذيره من وقوع حدث جسيم، توفيق عكاشة يكشف سر رسالته الغامضة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طفلة في دمياط وتضبط المتورطين

صدام بين الأهلي والزمالك على طاولة اتحاد الكرة بسبب اللاعبين الأجانب، ومرتجي يعلق

رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف سبب غلق محل "بوظة وبراد"

أقنعة أوكسجين وأدوات إضاءة، مفاجأة جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الأقصر

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

بسبب تجاوزات الجماهير، محمد مصيلحى يتقدم رسميا باستقالته من رئاسة الاتحاد السكندرى

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 2/6/2025

المزيد

انفوجراف

7 رسائل حاسمة من الرئيس السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بدع الحجيج، خالد الجندي يحذر ضيوف الرحمن من هذا الأمر في يوم عرفة (فيديو)

معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بتوتر العلاقة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية