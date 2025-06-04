الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هل تتسبب الزلازل الأخيرة في تعرض مصر لتسونامي؟ البحوث الفلكية ترد

تسونامي، فيتو
تسونامي، فيتو

أكد الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلازل التي شعر بها المصريون أمس لم يحدث داخل مصر، بل في محيط جزيرة كريت بالبحر المتوسط، قائلًا: "مصر شعرت بالهزات، لكنها ليست مصدرها، والزلزال يُنسب للمنطقة التي وقع فيها، وليس للبلد التي شعر به سكانها".

 

مصادر الهزات الزلزالية في مصر

وأوضح “الحديدي” خلال تصريحات ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “ ON”: أن هناك أربعة مصادر رئيسية للهزات في مصر وهي البحر الأحمر، خليج السويس، خليج العقبة، البحر المتوسط (قرب اليونان وكريت – الأقل تأثيرًا).

 

الزلازل الأخيرة لن تُسبب تسونامي 

وطمأن الحديدي المواطنين بشأن الزلازل الأخيرة، مؤكدًا: "لا يوجد خطر تسونامي حتى الآن، رغم النشاط الحراري المرتفع في كريت. لكن هناك آليات إنذار مبكر ومتابعة مستمرة من المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل".


الزلازل لا تعني اقتراب مصر من دخول حزام زلزالي 

وحول التخوف من دخول مصر في نطاق الأحزمة الزلزالية، قال: "لكل منطقة خصائص زلزالية مستقلة، ومصر ليست على حزام زلزالي مباشر، لكن قربنا من كريت يجعلنا نشعر أحيانًا بالهزات القوية هناك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزلازل تسونامي البحوث الفلكية جزيرة كريت البحر المتوسط الأحزمة الزلزالية

مواد متعلقة

هل دخلت مصر حزام الزلازل؟، البحوث الفلكية توضح

رئيس قسم الزلازل بالبحوث الفلكية: سنبلغ الجهات المعنية حال وجود نشاط زائد

بعد تعرض جزيرة كريت لهزات أرضية جديدة.. الشبكة القومية لرصد الزلازل: مصر بعيدة عن خطر حدوث تسونامي.. وارتفاع الأمواج لا يتجاوز عدة سنتيمترات

الأكثر قراءة

وزيرة البيئة: مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي وعلينا الاستعداد المبكر

هل تتسبب الزلازل الأخيرة في تعرض مصر لتسونامي؟ البحوث الفلكية ترد

اتحاد الكرة يحسم مصير زيزو من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم

احتجزوا زوجته وأولاده الخمسة، آخر تطورات قضية المصري المتهم بتنفيذ هجوم كولورادو

من الزفاف إلى التحقيقات، حبس زوج عروس بني سويف بتهمة الاعتداء عليها

أكل الأخضر واليابس، لقطات مرعبة لحريق سوق الخضار في الشروق (فيديو وصور)

اللقطات الأولى لحريق معرض أجهزة كهربائية في الغربية (فيديو)

من 10 بالليل لحد 5 الصبح بيضرب في بسلك، تفاصيل جديدة ترويها عروس بني سويف ضحية زوجها (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما الحكمة من الطواف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية