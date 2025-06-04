هل تتسبب الزلازل الأخيرة في تعرض مصر لتسونامي؟ البحوث الفلكية ترد

أكد الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلازل التي شعر بها المصريون أمس لم يحدث داخل مصر، بل في محيط جزيرة كريت بالبحر المتوسط، قائلًا: "مصر شعرت بالهزات، لكنها ليست مصدرها، والزلزال يُنسب للمنطقة التي وقع فيها، وليس للبلد التي شعر به سكانها".

مصادر الهزات الزلزالية في مصر

وأوضح “الحديدي” خلال تصريحات ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “ ON”: أن هناك أربعة مصادر رئيسية للهزات في مصر وهي البحر الأحمر، خليج السويس، خليج العقبة، البحر المتوسط (قرب اليونان وكريت – الأقل تأثيرًا).

الزلازل الأخيرة لن تُسبب تسونامي

وطمأن الحديدي المواطنين بشأن الزلازل الأخيرة، مؤكدًا: "لا يوجد خطر تسونامي حتى الآن، رغم النشاط الحراري المرتفع في كريت. لكن هناك آليات إنذار مبكر ومتابعة مستمرة من المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل".



الزلازل لا تعني اقتراب مصر من دخول حزام زلزالي

وحول التخوف من دخول مصر في نطاق الأحزمة الزلزالية، قال: "لكل منطقة خصائص زلزالية مستقلة، ومصر ليست على حزام زلزالي مباشر، لكن قربنا من كريت يجعلنا نشعر أحيانًا بالهزات القوية هناك".

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