الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

هل دخلت مصر حزام الزلازل؟، البحوث الفلكية توضح

زلزال
زلزال

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والحيوفيزياقية، أن الزلزال الذى حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشعر به المواطنون كان مركزه تركيا، لافتا إلى أن الزلازل وتوابعها أمر طبيعى.

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وقال رابح في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: إن مصر لم تدخل حزام الزلازل، فالزلازل التى شعرنا به الأسابيع الماضية كان مركزها اليونان.

تفاصيل الهزة الأرضية في مصر صباح الثلاثاء 

وأصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية بيانا عن حدوث هزة أرضية شعر بها المواطنون، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 2:17 صباحا هزة أرضية، بقوة  5.8 درجة على مقياس ريختر على بعد 500 كيلو متر  شمال  العريش، وبعمق 60 كم وفى خط عرض 36.57 شمال وخط طول 28.38 شرقا.

وورد للمعهد شعور المواطنين بالهزة دون وقوع أى إصابات وخسائر.

ووجه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل. وجاءت كالآتى:

1- عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأى أعطال.

2- فصل الكهرباء والغاز.

3 - الالتزام بالهدوء وعدم الفزع.

4 - عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم.

5 - الابتعاد عن الشاطىء تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة.

6 -  للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ.

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