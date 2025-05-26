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رياضة

مصدر بـ الأهلي يكشف موعد إعلان صفقة "بن رمضان"

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

أكد مصدر داخل الأهلي، أن الإعلان عن صفقة محمد علي بن رمضان سيتم عقب مباراة الفريق الهامة أمام فاركو، في الجولة الختامية من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل. 

وكان محمد علي بن رمضان وصل إلى القاهرة أمس الأحد، قبل أن يخضع للكشف الطبي صباح اليوم، استعدادا لإعلان انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي. 

ويستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه عماد النحاس لمواجهة فاركو في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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الأهلي محمد علي بن رمضان فاركو الدوري الممتاز عماد النحاس

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