احتفاء بالإذاعة، كتاب مصر تستضيف ندوة "أدب الميكروفون ورواد الدراما"

احتضنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ندوة بعنوان "أدب الميكروفون ورواد الدراما الإذاعية"، وذلك تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

ونظمت الندوة شعبة السيناريو برئاسة الكاتب والسيناريست إبراهيم محمد علي، بالتعاون مع شعبة الدراما برئاسة الشاعر سعيد شحاتة، ولجنة التذوق الأدبي والفني برئاسة الشاعر هشام الدشناوي.

جاءت الندوة تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الحادية والتسعين لبث الإذاعة المصرية لأول مرة عام 1934، وشهدت تكريمًا خاصًا للكاتب الإذاعي محمد علي ماهر، الذي أثرى الإذاعة المصرية بأعماله المتميزة على مدار سبعة عشر عامًا.

استضافت الندوة كوكبة من المتحدثين، وهم: الدكتور بلال محمد علي، والدكتور بسيم عبد العظيم، والشاعر والإعلامي زينهم البدوي.

جهود توثيق إرث محمد علي ماهر ورواد الدراما الإذاعية

تحدث الدكتور بلال محمد علي ماهر، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، عن جهوده المضنية في جمع تراث والده الكامل، والتي استغرقت وقتًا طويلًا. كما أشار إلى تنسيقه لمشروع تخرج لطالبات قسم المكتبات بكلية الآداب جامعة المنوفية، بهدف توثيق تراث رواد الدراما الإذاعية، ومنهم: محمد علي ماهر، وبيرم التونسي، والسيد بدير. ولضمان دقة العمل وجودته، استعان الدكتور بلال بأساتذة من كلية الآداب للمراجعة والتقديم للأعمال، منهم الدكتور خالد فهمي والدكتور بسيم عبد العظيم، بالإضافة إلى الدكتور أسامة أبو طالب الأستاذ بأكاديمية الفنون.

الإذاعة المصرية وتشكيل الوجدان الأدبي والفني

وشارك الشاعر والناقد الدكتور بسيم عبد العظيم في الاحتفالية، متناولًا الدور المحوري للإذاعة المصرية في تكوين الذائقة الأدبية والفنية لجيله منذ منتصف الستينيات والأجيال اللاحقة. واستعرض الدكتور بسيم أبرز البرامج الإذاعية التي تركت بصمة واضحة، مثل "قطوف الأدب من كلام العرب"، و"قال الفيلسوف"، و"زيارة لمكتبة فلان"، و"شاهد على العصر"، و"كلمتين وبس"، و"أحسن القصص". كما أكد على جودة هذه الدراما الإذاعية الراقية التي حظيت بمباركة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، الذي أقرها وراجعها، بل وقال مقولته الشهيرة: "لو كان الأمر بيدي لمنحت محمد علي ماهر درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر".

وذكر الدكتور بسيم ثناء النقاد على أعمال ماهر، ومنهم رجاء النقاش وخيري شلبي وغيرهم.

مسيرة محمد علي ماهر ودور الإذاعة في تشكيل الوعي العربي

وتناول الشاعر والإعلامي زينهم البدوي، الأمين العام للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والنائب الأسبق لرئيس الإذاعة المصرية، رحلة الرائد الإذاعي محمد علي ماهر الحافلة بالأعمال الدرامية الإذاعية الخالدة. كما تحدث عن تاريخ الإذاعة المصرية ودورها البارز في تشكيل الذائقة المصرية والعربية على مدى عقود، قبل أن تتراجع مكانتها لأسباب وعوامل متعددة.

حضر الندوة أفراد أسرة الراحل محمد علي ماهر، ممثلين في نجله الأكبر وأحفاده، بالإضافة إلى لفيف من الأدباء وكتاب الدراما.

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