كتاب مصر يستضيف ندوة حول "جائزة الكتاب العربي" القطرية

استضافت شعبة النقد والدراسات الأدبية بالنقابة العامة لـ اتحاد كتاب مصر، برئاسة الناقدة الدكتورة هدى عطية، ندوة تعريفية حول "جائزة الكتاب العربي" القطرية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي، النقابة والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وشهد اللقاء حضورًا بارزًا ضم الشاعر السيد حسن، نائب رئيس النقابة العامة، والدكتورة حنان الفياض، المستشارة الإعلامية للجائزة، والدكتورة امتنان الصمادي، الأستاذة بالجامعة الأردنية والمنسقة الإعلامية والمتحدثة باسم الجائزة، بالإضافة إلى الدكتور هشام زغلول، مدير اللقاء، وجمع من الأدباء والإعلاميين.

وافتتح الدكتور علاء عبد الهادي اللقاء بكلمة ترحيبية، معبرًا عن سعادته بإعلان هذه الجائزة المهمة من منبر نقابة اتحاد كتاب مصر، ومقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. وخص بالشكر شعبة النقد والدراسات الأدبية على جهودها في استضافة وتقديم نخبة من الشخصيات العربية البارزة، من جانبها، رحبت الدكتورة هدى عطية بضيوف اللقاء، معبرة عن سعادتها بهذا الزخم الثقافي بين مصر والدوحة، والذي تجلى في إطلاق هذه الجائزة المرموقة. وأكدت أن الحضور المعني بمستقبل الكتاب العربي بشكل عام، سيتمكن من الاطلاع على كافة تفاصيل الجائزة خلال الندوة التعريفية.

تلاه الدكتور هشام زغلول، والذي تطرق إلى معايير موثوقية الجهات المانحة للجوائز الجديدة، مشيرًا إلى أن كبريات الجوائز تكتسب قيمتها من أسماء الفائزين بها، ومؤكدًا أن "جائزة الكتاب العربي" قد حصدها بالفعل أسماء كبيرة.

حنان الفياض: مصر أرض الفكر والثقافة والمعرفة

وبدأت الدكتورة حنان الفياض كلمتها بتوجيه الشكر لمصر، واصفة إياها بـ"أرض الفكر والثقافة والمعرفة، وولادة العلماء والمبدعين". وتحدثت عن مكانة النخب الثقافية المصرية وأهمية تصدرها للمشهد الثقافي. ثم قدمت شرحًا وافيًا عن طبيعة الجائزة، موضحة أنها تنطوي على رسائل عديدة، منها نشر ثقافة السلام والمحبة والألفة.

وأشارت الفياض إلى أن الجائزة تأسست عام 2023 في مجال الكتاب العربي، وتهدف إلى تكريم المؤلفين ودور النشر والمؤسسات الثقافية، وتشجيع التميز والإبداع، وذلك في إطار اهتمام دولة قطر بالقوى الناعمة، وسعيها للارتقاء بمستوى الكتاب العربي والتنافس به عالميًا. كما تحدثت عن اهتمام الجائزة بنشاط الترجمة وتشجيع قراءة ما يستحق.

وتناولت الدكتورة الفياض الفئات المستهدفة من الجائزة، وهي: فئة الكتاب المفرد، وفئة الإنجاز المخصصة لمن لديهم إسهامات أدبية على مدار سنوات. وفيما يخص الشروط العامة، أوضحت أن الكتاب المفرد يجب ألا يتجاوز عمره أربع سنوات من تاريخ الطباعة، بينما تتجاوز فئة الإنجاز شرط الزمن.

وأوضحت الدكتورة حنان الفياض أن مجالات الجائزة تتوزع على: الدراسات اللغوية الأدبية، والدراسات التاريخية، والدراسات الإسلامية الشرقية، والدراسات الفلسفية والاجتماعية، والمعاجم.

وأكدت أنه في كل موسم ستكون الجائزة لتخصص فرعي أو دقيق. وأعلنت أن القيمة المادية للجائزة تبلغ مليون دولار أمريكي تتوزع على الفئات المحددة.

تحديات صناعة الكتاب وآفاق "الكتاب العربي"

وعبرت الدكتورة امتنان الصمادي عن سعادتها بوجودها في مقر نقابة اتحاد الكتاب المصري، لافتة إلى أن رؤية خريطة فلسطين المعلقة تعكس وجود القضية في ضمير الكتاب المصريين. ثم تحدثت عن قيمة الجائزة الموجهة للكتاب العربي في ظل العولمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وتساءلت عما إذا كانت هذه الوسائل قد خطفت الأضواء من الكتاب، وأجابت بتفاؤل رغم المشكلات التي تواجه صناعة الكتاب.

وتطرقت الصمادي إلى رحلة صناعة الكتاب، بدءًا من الفكرة والتنفيذ والنشر والتسويق وصولًا إلى المتلقي. وتحدثت عن بعض المشكلات التي يتكبدها المؤلف والناشر، مستعرضة إحصائيات عن النشر وإيرادات صناعة النشر في بعض البلدان عام 2022. كما تحدثت عن مساري صناعة النهضة الثقافية، سواء على مستوى المعارض أو الجوائز، مؤكدة على شروط نزاهة "جائزة الكتاب العربي" وإيجابيات الجوائز بشكل عام في تنشيط العمل الثقافي.

نقاشات واقتراحات ختامية

اختتم الشاعر والناقد الدكتور علاء عبد الهادي اللقاء، مشيدًا بحرص القائمين على الجائزة على وصولها إلى مستحقيها في كافة الأماكن، واصفًا ذلك بـ"العدالة الثقافية" ومؤكدًا على عظمتها. وذكر أنه من المعروف فكريًا أن أية جائزة تأخذ قيمتها وشرعيتها ممن تمنح لهم، وأنه لا يمكن إغفال أسماء كبيرة في مجالاتها، وأن مشروعية الجائزة في بدايتها تقوم على مشروعية الممنوح لهم.

وقدم الدكتور علاء عبد الهادي بعض الملاحظات والتساؤلات، منها: هل توجد قائمة قصيرة؟ وهل يوجد تقسيم؟ وكم تقسيم يوجد بها؟ وذكر أن حمل الكتاب لاسم "جائزة الكتاب العربي" عمل طيب ويعلي من اسم الجائزة وفي الختام، قام بتكريم ضيوف المنصة بميدالية وشهادة تقدير باسم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وتسلم درع "جائزة الكتاب العربي".

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