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ثقافة وفنون

ضمن سلسلة "حكاية مصر" قصور الثقافة تصدر كتاب "هيرودوت يتحدث عن مصر"

كتاب هيرودوت.. يتحدث
كتاب هيرودوت.. يتحدث عن مصر، فيتو

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "هيرودوت يتحدث عن مصر"، ترجم الأحاديث عن الإغريقية الدكتور محمد صقر خفاجة، وقدمها وشرحها الدكتور أحمد بدوي، وذلك ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة "حكاية مصر".

 

كتاب هيرودوت.. يتحدث عن مصر

يتناول الكتاب حديث المؤرخ الإغريقي الشهير هيرودوت، الملقب بـ"أبو التاريخ"، عن مصر، بما فيها من مظاهر الحضارة والبدائع والروائع التي أبهرت العالم.

ويضم الكتاب مقدمة تعريفية عن هيرودوت، ونظرة سريعة على أحوال مصر القديمة والشرق في عصره، بالإضافة إلى عرض لحملة قمبيز على مصر، والزراعة في مصر القديمة، ودور نهر النيل في ترسيخ أركان الدولة المركزية المصرية.

كما يستعرض عادات المصريين القدماء وتقاليدهم، ومدى ارتباطهم بالنيل العظيم، ويفرد جزءا خاصا لعرض طقوسهم الدينية وشعائرهم، مع توضيح الفروق الجوهرية بين العقائد الدينية المصرية القديمة ونظيرتها الإغريقية.

ويتناول أيضا أنواع الأعياد المصرية القديمة وطبيعتها، والحيوانات التي قدسوها استنادا إلى منطلقات فكرية وروحية فريدة.

ويتطرق إلى طقوس الدفن والجنازات، وكذلك عصر بناة الأهرام، وفلسفة بناء الأهرامات بوصفها مقابر عظيمة لملوك الدولة القديمة.

ويختتم الكتاب باستعراض لوسائل النقل والانتقال خلال مواسم فيضان النيل، ويبين كيف قدس المصريون القدماء حدودهم الجغرافية، وحرصوا على عدم التفريط فيها عبر تاريخهم الطويل. كما يرسم وصفا شاملا لطبيعة أرض مصر وتربتها ومساحتها ومواردها.

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