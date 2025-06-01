"الأزهر والكنيسة" يحتفيان بذكرى دخول رحلة العائلة المقدسة إلى مصر بالقومي للترجمة

شهدت قاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، اليوم الأحد، احتفالا بذكرى دخول رحلة العائلة المقدسة إلى مصر التي أصدر المركز احتفاء بها كتاب "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر" باللغتين العربية والإنجليزية.

رحلة العائلة المقدسة

وبدأت الدكتورة كرمة سامي كلمتها في يوم رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر بآية من سورة الأنبياء:"إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ"

واستطردت قائلة: من فلسطينَ الحبيبة، الأرض المباركة، جاءنا النور، من الناصرة وبيت المقدس وبَيْتِ لحم.. جاء حبيبا مباركا ليغمر أرض الكِنانة ببركاته من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، "أم النور".

اسمها يبارك المصريات، ففي كل أسرة مصرية توجد الجدة مريم، والأم مريم، والخالة والعمة مريم، والأخت مريم، والحفيدة مريم "سيدة الأرض".

واستشهدت أيضًا بالآية الكريمة "إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ" من سورة آل عمران.



وواصلت.. "هي البتول،

أم النور

يقول عنها الخاصة "السيدة العذراء"، والعامة "ستنا مريم"

وعلى لسان الأمة وفي قلوب المصريين: العدرا.

سلام من القلوب على مريم في العالمين، وسلام على النور المبارك الذي "حَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا".



‎كما حضر الاحتفال لفيف من كبار علماء الأزهر الشريف ومن بينهم فضيلة الشيخ الدكتور إسلام ضيف الله عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر، وفضيلة الشيخ الدكتور ثروت عبداللطيف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر والذي شارك بكلمة عن رحلة العائلة المقدسة.

وأيضا حضر وفد من وزارة الأوقاف ومن بينهم فضيلة الشيخ الدكتورعبد الخالق صلاح عبد الحفيظ عطية والذى شارك بكلمة عن مسار العائلة المقدسة من مشارق مصر إلى مغاربها، والشيخ عماد حسن أحمد عماد مدير إدارة غرب بوزارة الأوقاف، والواعظة ميرفت محمد رمضان جاد والتي شاركت أيضًا بكلمة عن فضل رحلة العائلة المقدسة على أرض مصر، والواعظة أماني علي محمد مرشدي.

وشارك أيضًا كل من الدكتور خالد أبو الليل الأدب الشعبي بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد إبراهيم الشريف مؤلف كتاب "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر" وأميرة السمني والدكتور خالد عبد اللطيف أستاذ الدراسات العبرية ومدير مركز الأزهر للترجمة، والدكتور إسحاق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية، والدكتور عادل فخري وكيل معهد الدراسات القبطية، والدكتور تامر فوزي من قسم اللغة الفرنسية كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر والمنسق الفنى والإداري لمركز الأزهر للترجمة.

كما شارك في الاحتفال فريق كورال أطفال كنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة وفريق كورال كنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر والراهبة فيدا من راهبات المحبة دي بزنسون، والأب الكاهن لويس متى من كنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر.

كما شارك بالحضور أطفال من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بقرية صفط ميدوم الغربية، ومدرسة صفط التعليمية بميدوم.

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة أقام معرضًا يحتوى على العديد من كتب الأطفال، لكى يختاروا من بينها ما يتناسب مع ميولهم في القراءة وأعمارهم المختلفة.

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